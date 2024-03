Žďárští fotbalisté měli svému rivalovi za podzimní prohru 1:4 co vracet. Úvod nedělního zápasu tomu nasvědčoval, domácí celek měl herně navrch, naopak hráči Nového Města působili hodně zakřiknutě.

Jenže první pořádný útok Vrchoviny skončil nedovoleným zákrokem, z následného trestného kopu pak Šteffl krásnou střelou dostal hosty do vedení. „Zkraje jsme byli trošku přibrždění, na někom se možná mohla projevit určitá nervozita. Vstřelený gól nám moc pomohl,“ přiznal útočník Nového Města Tomáš Duba.

Důležitost prvního gólu si uvědomovala také druhá strana. „Začali jsme dobře, aktivně, měli jsme určitě navrch. Jenže co je to platné, když po dvaceti minutách inkasujeme z první vážnější střely soupeře,“ mračila se opora středové řady FC Žďas Žďár Jan Nedvěd.

Další důležitý okamžik přišel deset minut před poločasovou přestávkou. Defenzivní záložník Vrchoviny Lukáš Wolker ostrým zákrokem sestřelil domácího kapitána Vitáska a musel se po červené kartě poroučet ze hřiště.

Vidina dlouhého oslabení však hostující celek nikterak nepoložila. „Stáhli jsme se níž, více jsme zalezli. S tím měli domácí velký problém, nemohli se do nás dostat, kromě nějakého centru jsme je k ničemu nepustili,“ pochvaloval si Duba.

Podobně viděl situaci po vyloučení i Nedvěd. „Tím, že k vyloučení došlo už za situace, kdy Vrchovina vedla, mohla se stáhnout do defenzivního bloku a chtít zbytek zápasu jen odbránit. To je ale logické, takhle by hrála drtivá většina týmů.“

Po změně stran byla k vidění stále stejná podívaná. Hráči Žďáru drželi míč na svých kopačkách, ten putoval z jedné strany hřiště na druhou, ale moment překvapení, ten scházel. Vyjma hlavičky Švomy a stoprocentní tutovky Henzla, obou po centrech z levé strany, se domácí k ničemu nedostali.

Do hry FC Žďas se vkládal stále více pocit zmaru. „To je výstižné slovo. Pokud by se nám okolo šedesáté minuty povedlo skórovat, věřím, že by nás to nakoplo a zápas bychom ještě otočili. Paradoxně nám to vyloučení spíše ublížilo,“ postýskl si středopolař domácích.

Čtvrthodinu před koncem přišlo rozhodnutí. Po dlouhém autu Partla do velkého čtverce domácího souboru se odražený balon dostal k noze Duby a kanonýr Vrchoviny prokázal střelecký instinkt. „Míč jsem nejprve sklepával, on se ke mně vrátil a já ho z jedničky poslal na zadní tyč,“ popisoval Duba svoji trefu.

Pátý celek divizní tabulky se konečně prosadil až v nastaveném čase. Přesný zásah střídajícího Dočekala přišel ale příliš pozdě. „Bylo málo času, takže jsem věřil, že už výhru udržíme. Jsme spokojení, protože se v zimě hodně trénovalo a hned první velice náročné utkání jara jsme zvládli,“ lebedil si Duba.

A nezapomněl ocenit fanoušky Vrchoviny. Ačkoliv se derby hrálo ve městě pod Santiniho Zelenou horou, divácká převaha vyznívala zcela jednoznačně pro hosty. „Atmosféra byla parádní, dorazilo hodně fanoušků z Nového Města. Hráli jsme tak skoro doma, za to patří všem velký dík.“

Naopak fotbalisté FC Žďas si museli spíše připadat jako při utkání na půdě soupeře. „Na jednu stranu můžeme Vrchovině jejich kotel závidět. Ve Žďáře byl nějaký naposledy ještě, když jsme tu hráli třetí ligu, což už je dlouhá doba. Ale pořád lepší, když je tu více fandů soupeře, než aby bylo na stadionu ticho,“ dodal Nedvěd.

