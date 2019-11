„Naštěstí jsme se po porážkách vždy oklepali a dokázali následně bodovat,“ říká trenér Oldřich Veselý.

Jak uplynulý podzim hodnotíte?

Z naší strany to bylo střídavě oblačno. Na samotnou špici jsme neměli, pak jsme střídali lepší zápasy s horšími. Jsme ve středu tabulky, což jsme plus minus očekávali. Sice bylo tajným přáním osmnáct bodů, k čemuž nám dva chybí, na druhou stranu týmy ve spodku bodovaly málo a ten náskok je solidní.

Bylo rozhodující, že jste se vyhnuli černým sériím? Po porážce jste vždy bodovali…

Určitě. Dokázali jsme nepovedené zápasy hodit za hlavu, ať už to byla domácí porážka s Velkou Bíteší, kterou jsme napravili vysokou výhrou na Startu Brno, případně prohra na Zbrojovce, po níž následovalo vítězství nad Starou Říší.

S výjimkou první trojice jste vlastně z horní poloviny tabulky prohráli jen se Ždírcem, vyhovovali vám tihle soupeři víc?

První trojka je od ostatních ulítlá. Obě béčka plus Lanžhot prokazují velkou kvalitu. Pak jsou už ale ty týmy hratelné. Ždírec jsme mohli porazit taky, bohužel jsme smolně prohráli.

Čím si vysvětlujete bodové ztráty se samotným spodkem tabulky?

Nedokázali jsme ty zápasy dotáhnout do konce. Tady trošku doplácíme na užší kádr a zranění. Někdy nebylo kam sáhnout, když bylo potřeba střídat.

Dlouho jste čekali na domácí výhru, která přišla až v říjnu, čím si to vysvětlujete?

To je dlouhodobý problém Bystřice, ale v podstatě to souvisí i s těmi zraněními, vedli jsme nad Ždírcem, nad Žďárem, ale nedotáhli to.

Vaším nejlepším střelcem je desetigólový Miloš Prášil, ostatní jsou daleko za ním, nemůže v tom nastat v případě jeho absence problém?

V zápasech, které nehrál, nám samozřejmě chyběl. Góly dělají body, tak to prostě je a on je náš klíčový hráč. Chtěl bych ale vyzdvihnout černou práci Radka Sklenáře, který svou zarputilostí vytváří Milošovi prostor a příležitosti.

Staronovou tváří byl obránce Václav Sedláček, kterého jste chválil už v průběhu podzimu, bude v Bystřici pokračovat?

Václav prokázal, že těch deset let, co se vyhýbal vyšším soutěžím, ho byla velká škoda. Troufám si říct, že patřil mezi naše tři nejlepší hráče. Jeho nasazení, to, že nechce prohrát souboj, natož zápas, jaký je to srdcař, klobouk dolů. Už jsme se předběžně bavili a měl by zůstat, přijde mi, že ho fotbal na téhle úrovni zase začal bavit.

Část podzimu byla aktuální i otázka návratu špílmachra Luboše Zbytovského z Nového Města, proč to nakonec nedopadlo a on přijde až teď?

Měli jsem zájem do poslední chvíle, co to šlo, ale Vrchovina věděla, o jakou kvalitu by přišla a podařilo se jí ho udržet. Nicméně dohoda je taková, že se k nám Luboš teď vrací. Jde samozřejmě o další výraznou posilu, pro mě půjde o top hráče v celé soutěži. Pozitivem bude určitě i návrat Pavla Blahy, který měl celý podzim zdravotní potíže.

Co říkáte na novou podobu divize a přítomnost ligových B-týmů?

Samozřejmě jsou to zajímavé zápasy. Bohužel jsme šli do utkání s Jihlavou ještě trochu v euforii z výhry nad Startem a chtěli si to s ní rozdat na férovku, což s takovými soupeři nejde. Na Zbrojovce už jsme se z toho poučili a v okleštěné sestavě odehráli poměrně důstojnou partii, byť jsme prohráli.