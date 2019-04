Velká Bíteš /FOTO/ – Ve čtvrteční dohrávce odloženého utkání 16. kola moravskoslezské divize D vybojovali fotbalisté Žďáru šťastnou výhru na hřišti Velké Bíteše.

VELKÁ BÍTEŠ – ŽĎÁR N. S. 0:1

Ještě více jej to muselo trápit v úplném závěru zápasu. V předposlední minutě totiž hosté nakopli dlouhý balon, který chtěl obránce Bárta uklidit do bezpečí. Bohužel trefil balon tak nešťastně, že jej zamířil přesně za záda bezmocného gólmana Pelána – 0:1. „V době, kdy jsme přemýšleli o tom, jak vítězný gól ještě dát, protože jsme v závěru stupňovali náš tlak a měli mírnou převahu, přišel šok. Nešťastný okamžik nás úplně srazil, na reakci už nebyl čas," mračil se trenér Bíteše. Gól: 89. Bárta (vlastní). Rozhodčí: Polák. ŽK: 2:2. Diváci: 289. Poločas: 0:0. Velká Bíteš: M. Pelán – Kuldan, Paprskář (69. Loup), Bárta – Whittingham, Mrňa, Novotný, Merdita – Pořízek, Sodomka (73. Těšík), Marčaník. Žďár n. S.: Svoboda – T. Trojánek, Šindelka, Štursa, Fiala (77. Kunstmüller) – L. Trojánek, Sodomka, Vitásek, Nedvěd – Henzl (71. Vokoun), Kovář (54. Komínek). Nejlepší hráči: Mrňa – Šindelka, Vitásek.

Dohrávané okresní derby prvního jarního kola přineslo bojovnou podívanou, která sice nepostrádala solidní tempo, gólových příležitostí však bylo jako šafránu. Ve 32. minutě Whittingham zatáhl míč po levé straně, odcentroval do velkého čtverce Žďáru, tam se míč po několika odrazech dostal ke Kuldanovi, který ale v dobré pozici mířil vedle. Hosté měli také pouze jeden náznak příležitosti, ale jejich snažení v nadějné pozici přerušil hvizd sudího, který viděl faul jednoho z borců v dresu FC Žďas. „Byl to hodně bojovný zápas, šancí bylo na obou stranách poskrovnu. Ve středu pole jsme celkem slušně kombinovali, bohužel naši kvalitu nedokážeme přesunout do předfinální a finální fáze,“ mrzelo kouče Velké Bíteše Marka Zúbka.