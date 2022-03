Jeho mužstvo tak zakončilo herní přípravný blok přesně tak, jak jej začalo. Nečekaným debaklem s mančaftem z nižší soutěže. „Doufám, že nám tato facka, podobně jako ta od Pelhřimova před pár týdny, jen pomůže. Herně to od nás sice nebylo úplně zlé, jenže naše šance neumíme využít, naopak soupeř naše zaváhání ano,“ musel uznat.

Stará bolest Tatranu, slabá koncovka, tak opět úřadovala. „Sice na tom na tréninku neustále pracujeme, ale není vidět, že bychom se nějak posouvali,“ krčil rameny.

S napětím tak musí kormidelník Ždírce čekat na to, kdy se mu do kádru vrátí zraněný útočník Matěj Vopršal. „Kotník naštěstí nemá zlomený, ale vypadá to na poškozené vazy. Na magnetické rezonanci Matěj bohužel nebyl, protože v současné době je obtížné se na ní dostat. Ale už dostal povolené nohu posilovat, snad se to nebude dlouho táhnout,“ vyslovil své přání.

Svízelná situace. Úvodní čtyři jarní kola naznačí možnosti fotbalistů Staré Říše

Místo potvrzení nalezení vhodného složení základní sestavy má mladý trenér nyní více otazníků než před sobotní generálkou. „Myslel jsem, že se na sezonu naladíme lépe. Našimi triviálními chybami jsme dávali Speřicím spoustu možností k rychlým protiútokům,“ popisoval.

Jedno pozitivum ovšem našel. „Mám trošku zamotanou hlavu, protože všichni čtyři středoví hráči zahráli dobře. Je to příjemná starost, ale zase nás tlačí bota v útoku. Nejsme v takové formě, abychom byli více nebezpeční,“ doplnil Votava.

S nulou na kontě vstřelených branek odcházeli ze sobotní generálky rovněž fotbalisté FC Žďas Žďár. Na Bouchalkách podlehli Okříškám 0:1. „Máme snad dvacet standardek a nic. Okříšky si vypracují dvě, z jedné dají gól, po druhé zvoní tyčka naší branky,“ kroutil hlavou kouč Žďáru Václav Pohanka.

Taktiku soupeře, která vedla k nečekané výhře, ovšem musel ocenit. „Soupeř bránil v devíti lidech před vlastním pokutovým územím. Spoléhali se jen na brejky, ale ukázalo se to jako účinná taktika. K jediné brance jim ovšem dopomohla chyba našeho gólmana,“ uznal.

Divizní mančaft sice měl herně po celých devadesát minut navrch, jenže se jednalo pouze o platonický tlak.

Vyhne se FC Žďas komplikacím? Nečeká nás nic jednoduchého, uvědomuje si Pohanka

To dobře viděl i trenér, který na lavičku FC Žďas dorazil v zimní přestávce z Nové Vsi. „Nebyli jsme schopní se do obrany Okříšek více propracovat. Když už jsme se tam přece jen dostali, chyběla tomu přesnější a kvalitnější řešení, ale také větší odvaha,“ kabonil se.

Vzhledem k tomu, že žďárští fotbalisté rozhodně nepatří k elitním mančaftům ve čtvrté nejvyšší soutěži, dá se předpokládat, že takový zápas, jaký sehráli v sobotu, je na jaře zřejmě nečeká. „To je prakticky jisté. Z tohoto pohledu se pro nás o generálku na jaro příliš nejednalo. Přesto platí, že jsme nepodali ideální výkon, byť hráčům nemohu vytknout nedostatek nasazení,“ poznamenal.

Větší vrásky na čele přidělali trenérovi Žďáru dva zranění hráči. „Oba krajní beci museli už během úvodní čtvrthodiny střídat kvůli zranění, to je velké negativum. V jednom případě šlo o svalové zranění, ve druhém o kotník,“ sdělil Pohanka.

Mnohem lépe si o víkendu počínali fotbalisté Humpolce. V okresním derby lehce zdolali Žirovnici tenisovým kanárem 6:0. „Nedělám z toho výsledku žádné závěry. Při vší úctě k soupeři, tolik nás neprověřil. Nějaká okénka tam byla, ale za týden ve Velké Bíteši očekávám úplně jiné utkání,“ řekl spokojený kormidelník Humpolce Roman Veselý.