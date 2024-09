Další velký svátek zažijí ve středu 25. září od 16.30 žďárské Bouchalky. Fotbalisté FC Žďas, aktuálně třetí tým tabulky 4. moravskoslezské ligy - skupiny D, přivítá ve 2. kole letošního ročníku českého poháru druholigovou Líšeň.

A rádi by se pokusili o další zázrak podobný tomu z předchozího kola. „Hodláme hrát podobným způsobem jako proti Jihlavě. Opět náš čeká druholigový soupeř, což vypovídá o jeho síle. Také Líšeň bude mít kvalitu, její hráči budou silní na balonu a budou nás přehrávat,“ předvídal trenér Žďáru Václav Pohanka.

A jak tedy hodlají jeho svěřenci hrát? „Musíme být silní vzadu, neztrácet balony a také bude záležet na tom, kolik budeme mít sil, protože program je nyní hodně nahuštěný. Myslím si ale, pokud jde o fyzické síly, že horší to pro kluky bude až v sobotu při dalším utkání čtvrté ligy v Bohunicích. To bude oříšek, protože nemáme dvacet hráčů třeba právě jako Líšeň,“ naznačil.

S tím, že by klub z městské části Brna, jako předtím Jihlava, nasadil sestavu plnou náhradníků, kormidelník FC Žďas moc nepočítá. „Třeba v prvním kole ve Ždírci to Líšeň udělala, když postavila úplně novou základní sestavu. Ale teď si myslím, že to bude tak půl napůl,“ přemítal Pohanka.

Pokud by se hráčům Žďáru povedlo zařídit další senzační výsledek, dostali by se v MOL Cupu už mezi 32 nejlepších klubů v celém Česku. V dalším kole by tak na Bouchalky mohlo zavítat skutečně hvězdné jméno v podobě třeba Sparty, Slavie či Baníku.

Fotbalisté FC Žďas (v bílém) v MOL Cupu senzačně vyřadili druholigovou Jihlavu (v modrém). | Video: Deník/Tomáš Pohanka

