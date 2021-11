Jeho ovečky před týdnem ukončily pětizápasovou šňůru bez výhry. A to stylově, když senzačně vyhráli na půdě do té doby vedoucí juniorky Zbrojovky Brno.

V krajském derby proti o záchranu bojující Staré Říši ovšem čekal zkušený kouč Brodu úplně jiný zápas. „Oproti utkání v Brně jsme tentokrát museli dobývat my. V první půli se nám ale příliš nedařilo, byli jsme málo pracovití,“ postýskl si.

A to ještě mohli být domácí hráči rádi, že je Tarore ze samostatného úniku nepotrestal. „Balon naštěstí napálil jen do břevna. Řešit do techničtěji, kdo ví, jak by to dopadlo,“ oddechl si.

Rozhodnutí přišlo brzy po změně stran. Tři minuty po obrátce poslal Slovan do vedení Coufal. Po hodině hry pak smolař Pokorný vlastní brankou náskok domácích zvýšil na konečných 2:0. „Pak už se utkání v podstatě jen dohrávalo. Říše navíc přišla o vyloučeného Traoreho, který zbytečně udeřil Dejla do obličeje,“ popisoval.

I přes zisk tří bodů měl Soural k výkonu svého týmu výhrady. „S první půlí jsem nebyl vůbec spokojený. O půli jsme si k tomu něco řekli a ihned po změně stran se to projevilo,“ potěšilo jej.

V posledních dvou utkáních tak Brod naplno bodoval, navíc v obou případech bez inkasované branky. „V sobotu to bylo typické poslední utkání v sezoně. I ošklivé vítězství je ale lepší než hezká prohra,“ pousmál se.

Jak tedy budou v kabině Slovanu hodnotit první polovinu sezony? „K absolutní spokojenosti mi několik bodů chybí. Díky dobrému závěru převládá spokojenost, ale čekali jsme více,“ přiznal Soural.