Po změně stran se domácí Bystřice tlačila do zakončení a odměna přišla v závěrečné desetiminutovce. Nejprve Prášil z velké dálky zaskočil gólmana Jíchu, obrat zařídil v první minutě nastaveného času z penalty Sklenář. „Utkání by asi více slušela remíza, ale přišlo mi, že jsme přece jen chtěli více vyhrát,“ usmíval se trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Další šance prvního dějství na obou stranách zůstaly nevyužité. „Po první půli jsme měli vést o tři branky a bylo by hotovo,“ postýskl si kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Fotbalisté Žďáru měli do sobotního utkání doslova raketový vstup. Už po třech minutách využil Šerý zaváhání domácí obrany a solový nájezd s ledovým klidem proměnil.

