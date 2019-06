První polovina nedělního dopoledního utkání byla ze strany hráčů Žďáru poměrně solidní a už v 11. minutě šli domácí do vedení. Fiala zahrával rohový kop, který krásně zakroutil přímo do branky Tasovic – 1:0. Z mírné převahy už ale domácí další branku nepřidali. Po změně stran se Tasovice zlepšily, šance byly k vidění na obou stranách. V jedné z nich ale Švoma místo zakončení zbytečně hledal některého ze spoluhráčů, Henzl pro změnu sám před gólmanem nemířil přesně. A když hostující Lapeš ze šesti metrů netrefil uvolněnou branku FC Žďas, zůstaly všechny tři body na Bouchalkách.

„Na šance to utkání mohlo skončit klidně 5:5, koncovka na obou stranách ale nebyla dobrá. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, zaslouženě jsme také šli do vedení. Po změně stran se Tasovice zlepšily, možná by si i bod zasloužily. Byla to výhra s troškou štěstí," přiznal trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Gól: 11. Fiala. Rozhodčí: Dudek. ŽK: 3:2. Diváci: 160. Poločas: 1:0. Žďár n. S.: Sáblík – T. Peňáz (74. Růžička), T. Trojánek (71. Nedvěd), Fiala – Vitásek – Vokoun, Sodomka, Švoma (80. Šindelka), L. Trojánek – Henzl, Kovář. Tasovice: Konvalina – Garčic, Hrazdílek, Mička, Blahoudek, Lapeš (46. Paul), Rygl, Horáček (57. Švejkar), Odehnal, Kirschner (74. Landšperský), Švarc. Nejlepší hráči: Fiala, Vitásek - Lapeš.