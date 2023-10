Celé kolo odstartuje už v pátek v 18.00, kdy na umělé trávě a pod umělými světly vyzvou fotbalisté domácího Žďáru nad Sázavou okresního rivala z Velké Bíteše.

Proč se hraje v netradičním termínu? „O víkendu se po celém našem areálu uskuteční Mistrovství České republiky ve famfrpálu. Proto jsme museli změnit termín zápasu. Musím ocenit, že nám Velká Bíteš vyšla vstříc,“ uznal kouč FC Žďas Václav Pohanka.

To, že se bude hrát na umělé trávě, kde se svými svěřenci celý týden trénuje, za výhodu nepovažuje. „Dnes už je umělka něčím tak normálním a přirozeným, že nemá smysl o nějaké výhodě či nevýhodě hovořit,“ pousmál se.

Se svými svěřenci bude chtít čtyřiatřicetiletý lodivod navázat na úspěšné výsledky posledních tří kol. Z devíti možných vydolovali žďárští fotbalisté sedm bodů. „Rádi bychom potvrdili zlepšenou formu a ziskem dalších tří bodů se vzdálili spodku tabulky a přiblížili se klidnému středu,“ potvrdil páteční cíl svého týmu Pohanka.

Před dvěma týdny byli fotbalisté Vrchoviny jen kousek od zdolání druhého Lanžhotu, když o cennou výhru přišli až v nastavení.

V sobotu od 14.30 se pokusí ještě o větší výzvu. Postaví se totiž vedoucí juniorce Zbrojovky Brno. „Je to pomyslný vrchol podzimu. Co jsem viděl, vypadá Zbrojovka jako jasně nejlepší tým soutěže. Nám se ale daří, budeme se snažit jim roli favorita co nejvíce zkomplikovat,“ neskrýval trenér Nového Města Lukáš Michal.

Utkání se zřejmě bude odehrávat za velmi chladného počasí. „Nemyslím si, že by to mělo zápas nějak ovlivnit. Naše hřiště je v pořádku, v tom problém nebude,“ dodal Michal.

MS DIVIZE D - 12. KOLO

PÁTEK: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ (18.00).

SOBOTA: Břeclav – Tasovice, HAVLÍČKŮV BROD – Líšeň B (oba 10.15), NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Zbrojovka Brno B, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – SPEŘICE (oba 14.30).

NEDĚLE: HUMPOLEC – STARÁ ŘÍŠE, SLAVOJ POLNÁ – Lanžhot, PELHŘIMOV – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (vše 14.30).