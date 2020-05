BYSTŘICE – ŽĎÁR N. S. 0:1

Fotbalisté Bystřice v zápase představili novou posilu, z Vrchoviny dorazil záložník Roman Holeš. „Ze zápasu jsem měl trošku obavy, ale s jeho tempem jsem byl docela spokojený. Hlavně první poločas byl oboustranně velice kvalitní, oba týmy však své tutovky spolehlivě zahazovaly. Po poločasovém prostřídání tempo hry opadlo. Jediný gól zápasu jsme dostali po hrubé individuální chybě obrany. V závěru jsme hosty zmáčkli, vyrovnání ale nepřišlo,“ krátce zhodnotil zápas trenér Bystřice Oldřich Veselý.

S jeho hodnocením v podstatě souhlasila i opačná strana. „Bylo to velice kvalitní utkání, Bystřice se projevila jako dobrý soupeř. Pokud by měly oba celky lepší koncovku, musel by zápas skončit výsledkem 5:5,“ přiznal kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Gól: 60. L. Trojánek. Poločas: 0:0. Bystřice n. P.: Petr – Sedláček, Šponar, Buršík, T. Vařejka – Čech, Zbytovský, Padrtka, Malý, Holeš – Sklenář. Střídali: Rejzek, Mazel, Adamec, Michal Svoboda, Marek Svoboda, K. Vařejka. Žďár n. S.: Jícha,- Penáz, T. Trojánek, Růžička – Švoma, Vitásek, Sodomka, Zažímal – L. Trojánek, Kovář, Henzl. Střídali: Šenkýř, Srnský, Vokoun, Klouda, Viliš.