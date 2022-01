Poslední půlrok také ostřílený kormidelník bedlivě sledoval rovněž výkony a výsledky první celku A.F.C v moravskoslezské divizi. „Sledoval jsem ta utkání poměrně bedlivě. Šestnáct bodů, které se na podzim podařilo uhrát, bylo při té konstelaci dobrým výsledkem,“ ocenil.

Nepřekvapí ovšem, že chce kouč, který ve funkci asistenta spolupracoval se známými trenérskými jmény jako jsou Zdeněk Ščasný, Josef Csaplár či Vlastimil Petržela, svůj nový tým výkonnostně posunout.

Jakým způsobem? „Chceme navázat na slušný podzim. Zlepšovat se toho dá vždycky hodně. Chci do týmu vnést více profesionalismu, nových technologií, komunikace, ale také lepší organizaci hry. V rámci filosofie celého klubu chceme na tom všem zapracovat,“ sdělil.

Od tohoto týdne čeká na hráče Humpolce každý týden porce čtyř tréninkových jednotek. „Jsem zvyklý pracovat tak, aby tréninky byly pořádně intenzivní. Věřím, že bude dobrá docházka, abychom byli na jarní část kvalitně připravení,“ poznamenal.

Domácí umělou trávu doplní i další nezbytné součásti zimního přípravného bloku. „Potřebujeme se věnovat také silovým věcem, ale i těm dalším, které jsou s tím spojené. To tedy znamená práci v hale a posilovně,“ potvrdil Veselý.

Porci osmičky přípravných duelů, která na humpolecké fotbalisty čeká, nový trenér A.F.C. „zdědil“ po svém předchůdci. „Zápasy už byly nastavená od podzimu. Nebudu skrývat, že bych si je představoval poněkud jinak, ale na druhou stranu to není žádný zásadní problém,“ upozornil.

Z na podzim vcelku úspěšného kádru by nikdo odejít neměl. „Stát se může cokoliv, ale nevím o nikom, kdo by chtěl odejít jinam,“ potvrdil lodivod Humpolce.

Také v kolonce příchodů zatím svítí pomyslná nula. „Klubovou filosofií je pracovat především s vlastními odchovanci. Navíc není úplně jednoduché nového hráče získat. Na styl hry, který hodlám praktikovat, bych samozřejmě rád přivedl hráče, kteří by se do něj typologicky hodili. Máme nějaké tipy, jednáme s hráči, kteří už Humpolcem v minulosti prošli a nyní kopou jinde,“ naznačil.

Posílení by se prý hodilo jak směrem do defenzivy, tak také do útoku. „Na podzim jsme inkasovali sedmadvacet branek, což je dost. V tomto směru musíme zlepšit organizaci hry, ale také dosadit typologicky vhodné hráče, aby obrana fungovala lépe. Podobné je to ale také v útoku. Nejlepším střelcem je se čtyřmi góly Dalík, což je na můj vkus bývalého útočníka málo,“ zdůraznil Veselý.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY A.F.C. HUMPOLEC

22. ledna V. Meziříčí

29. ledna Lom

5. února Velim

19. února v jednání

26. února Poříčí n. S.

5. března Sapeli Polná

12. března Ledeč n. S.

19. března Žirovnice

Tučně vytištěné přípravné zápasy odehrají fotbalisté Humpolce na hřištích svého soupeře.