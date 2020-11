Za normálních okolností by asi byli v tabulce výše. Vzhledem k rozsáhlé marodce, která fotbalisty Bystřice v podzimní části letošního ročníku moravskoslezské divize D postihla, to dopadlo jinak. Jedenácté místo za zisk deseti bodů ovšem není úplným propadákem. „Jsme na dostřel středu tabulky,“ utěšuje trenéra Bystřice Oldřicha Veselého.

Jen deset získaných bodů ve stejném počtu zápasů pro vás asi nebude důvodem k jásotu?

Určitě jsme chtěli mít bodů víc. Vzhledem k těm problémům, co jsme na podzim měli, to ale není žádný propadák. Jsme na dostřel první poloviny tabulky, nikdo nám neutekl.

Předpokládám, že máte na mysli především neustále absence?

Přesně tak. Ani jeden zápas jsme neodehráli beze změn v základní sestavě. Ta se kvůli tomu nemohla nějak ustálit. A je jedno, zda šlo o pracovní důvody nebo marodku. Nechci se na to vymlouvat, ale hlavně na důležitých postech nám hráči chyběli.

Především v úvodních šesti kolech jste ale sehráli několik povedených zápasů?

Kromě výbuchu ve Žďáře (prohra 1:7 – pozn. autora) to od nás bylo dobré. Potrápili jsme favorizované Hodonín s béčkem Zbrojovky, kde nám k zisku bodu nechybělo mnoho. Demolice Humpolcem a výhra v Tasovicích ukázaly, že kádr určitě má na lepší střed tabulky.

Poté se ale vše rozsypalo…

Už v následujícím domácím utkání s Havlíčkovým Brodem, kde jsme vybojovali cennou bezbrankovou remízu, jsem měl problém najít jedenáct zdravých hráčů.

Proto ty další tři porážky?

Ano. Byli jsme ve stavu, kdy už jsem neměl kam sáhnout. Vše vyvrcholilo posledním zápasem v Břeclavi, kdy to vypadalo, že na hřiště snad budu muset i já. Porážka 1:4 byla pomyslnou tečkou.

Tehdy jste prohlásil, že jste rád, že byla soutěž předčasně ukončena. Bylo to myšleno vážně?

Skutečně to ode mě nebyla žádná nadsázka. Nic podobného jsem v Bystřici ještě nezažil. Pokud by se hrálo dál, asi bychom se z těch tří utkání vyloženě zaměřili jen na zápas s poslední Polnou, kde bychom museli naplno bodovat.

Jak vlastně hodnotíte úroveň letošního divizního ročníku? Unisono zní hlasy, že se její kvalita docela zvedla.

Soutěž je oproti loňsku určitě lepší. Velkou kvalitu mají Hodonín s Lanžhotem, béčko Zbrojovky si zase pomáhalo hráči z první ligy. Zvedl se Havlíčkův Brod, který výrazně posílil, Ždírec pak kádr opět oživil mládežníky z Pardubic či Chrudimi.