Už v minulém týdnu Deník informoval o tom, že do jarní části letošního ročníku moravskoslezské divize D povede fotbalisty Ždírce nad Doubravou trenér Petr Nedvěd. Proč se ostřílený kormidelník rozhodl nabídku vedení Tatranu přijmout? „Ten tým celkem znám, navíc jsme se domluvili na spolupráci zatím jen pro jaro, což jsem si přál,“ vysvětloval Nedvěd.

Neskrýval ovšem, že si nějaký čas na rozmyšlenou vzal. „Dal jsem si tři dny. Pak jsme si sedli s panem Legátem (jednatel klubu ze Ždírce – pozn. red.) a dohodli se na spolupráci,“ předestřel.

Vzhledem k tomu, že čtyřiapadesátiletý lodivod vedl dlouhá léta v divizi domovský Žďár nad Sázavou, své nové působiště zná. „To ano, některé kluky znám. Díval jsem se i na videa z podzimu, takže nějakou představu jsem si mohl udělat,“ potvrdil.

Hned na začátku ovšem musí Nedvěd řešit velkou nepříjemnost. „Překvapilo mě, kolik lidí z podzimního kádru už nebude ve Ždírci dál pokračovat. Když to sečtu, jedná se o osm hráčů, to je citelný zásah,“ zdůraznil.

Důvody jsou prý různé. „Útočník Vopršal je mimo hru ze známých důvodů, do Bystřice se po půlroce vrací stoper Svoboda. Do toho přišly dvě operace kolene, další hráči avizovali už dopředu, že budou končit, k tomu u jiných práce v zahraničí,“ vyjmenovával.

I to byl jeden z důvodů, proč si žďárský trenér domluvil s vedením Tatranu spolupráci pouze na nadcházející půlrok. „Po něm si sedneme a vyhodnotíme si přínosnost spolupráce z obou stran. To, že skončilo naráz osm lidí, je samozřejmě špatně. Bohužel je to taková nešťastná souhra několika okolností,“ povzdechl si Nedvěd.

Předchozí angažmá u fotbalistů Nové Vsi přitom po odehrání podzimní části ukončil z důvodu mizerné tréninkové docházky, ale také nedostatku hráčů pro zápasy, hlavně ty venkovní.

Nebude se podobná situace opakovat také ve Ždírci? „Doufám, že ne, ale i kvůli tomu tu jsem zatím jen pro jaro. Chci vidět, jak to bude fungovat. Bude záležet na hráčích a jejich přístupu, abychom divizi zachránili. Buď to fungovat bude, nebo ne, a pak nemá smysl, abych tu byl,“ naznačil.

Na posílení týmu se v klubu z Havlíčkobrodska usilovně pracuje. „V zimě je to ale složité, protože je potřeba také souhlas klubu. K tomu si musíme na rovinu říci, že je tu na úrovni divize taková konkurence, že je problém někoho sehnat. Výhodu mají větší kluby, které si mohou pomoci ze širší a kvalitnější mládeže,“ poznamenal.

Vzhledem k velkému exodu hráčů má desátý celek podzimní tabulky pro jaro jediný cíl – záchranu. „Pohled na tabulku mluví jasně. Ždírec má třetí nejlepší obranu, ale současně druhý nejhorší útok. Po zranění Vopršala mužstvu chybí klasický hroťák, což je úplně nedostatkové zboží. Střílení gólů, to pro nás asi bude ten nejtěžší úkol,“ přemítal.

Zimní přípravu zahájí fotbalisté Ždírce právě dnes. „Minulý týden jsme měli jen jedno menší seznamovací sezení. Přípravu jsem sice nechystal, ale je dobře připravená. Dvakrát týdně využijeme umělé trávy v Chotěboři, jednou pak menší ve Ždírci,“ dodal Nedvěd.