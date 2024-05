Pro oba dva tak šlo o hodně pikantní souboj. „V minulosti, když jsem oblékal dres Velkého Meziříčí, jsem proti tátovi, který tenkrát trénoval Žďár, nastoupil. Ale to šlo jen přátelský zápas v rámci letní přípravy,“ prozradil Jan Nedvěd.

Ten se svými spoluhráči do sobotního pouťového utkání výborně vstoupil. Po pár minutách hry totiž celek z města pod Santiniho Zelenou horou vedl 2:0. „Absolutně jsme nechytili začátek zápasu. Po školáckých chybách jsme po deseti minutách prohrávali o dvě branky a to, co jsme si řekli a chtěli hrát, jsme mohli hodit do koše,“ zlobil se Petr Nedvěd.

Na svůj tým byl hodně rozezlený. „Jestli Žďár něco neumí, je to hra do plných. Jenže když bleskově vedl dva nula, nemusel se nikam hnát. Naopak my jsme potřebovali tlačit, ale nemohli jsme se pořádně prosadit,“ všiml si.

Ani poločasové změny se na výkonu celku z Havlíčkobrodska výrazně pozitivně neprojevily. „Chtěli jsme něco změnit, jenže jsme si vstřelili třetí gól sami a bylo po zápase,“ lamentoval.

Na Bouchalkách podali jinak na jaře výborně hrající fotbalisté Tatranu asi nejhorší výkon. „Asi ano. Tahali jsme po celý zápas za kratší konec provazu, nedokázali jsme se s nepříznivým vývojem lépe popasovat. Navíc jsme na hřišti vymýšleli úplné hlouposti, tím to bylo vyřešené,“ komentoval.

Trenér Ždírce před utkáním říkal, že nesmí prohrát, jinak si jej syn Jan bude dobírat. Stalo se tak už? „Po zápase jsme neměli moc času spolu hovořit, ale určitě na to dojde. Holt se nedá nic dělat,“ pousmál se Petr Nedvěd.

A nemluvil do větru. „Teď nechám tátu chvíli vydechnout, ale pak se k zápasu určitě vrátíme a probereme to. Dobírat si ho určitě budu, trošku mu to dám, jak se říká, sežrat,“ smál se jednatřicetiletý středopolař Žďáru.

Nějaké hecování prý proběhlo už před zápasem. „Tím, jak byla pouť, tak jsem byl u táty v sobotu na tradičním rodinném obědě. Nějaké srandičky a hecování tam samozřejmě proběhly,“ prozradil.

Také opora FC Žďas potvrdila, že rychle vstřelené dvě branky jeho souboru vydatně pomohly. „Už si ani nevybavuji, kdy naposledy jsme takovým způsobem vstoupili do zápasu. Nám se po těch dvou gólech hrálo lépe, naopak kluci ze Ždírce byli tím vývojem hodně zaskočení,“ popisoval.

V jinak nepříliš vydařené jarní části by tak loni druhý celek konečné tabulky divize D mohl sobotní výhrou nabrat druhý dech do posledních čtyř utkání sezony. „Určitě už jsme na jaře poztráceli více než dost bodů, takže teď ještě chceme nějaké nasbírat. Navíc se utkáme se soupeři, kde bychom mohli získat plný počet bodů. Bude to jen o nás a našem přístupu v hlavách, protože fotbalově dokážeme týmy přehrát, ale máme mezery, které nás neustále provází a na nich musíme zapracovat,“ uzavřel Jan Nedvěd.