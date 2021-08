Opakování červencového souboje z předkola MOL Cupu bude v rámci třetího kola moravskoslezské divize D k vidění ve Žďáře nad Sázavou. Na Bouchalky totiž v neděli odpoledne ke krajskému derby dorazí fotbalisté Ždírce nad Doubravou.

Domácí celek ovšem půjde do utkání v oslabeném složení. „K dispozici stoprocentně nebude stoper Šindelka. U něj to s třísly vypadá na delší rekonvalescenci. Další tři hráči mají svalové problémy, protože po poháru se Zbrojovkou jsme hráli další zápas hned o tři dny později, nadto dopoledne. Navíc bylo v Břeclavi snad pětatřicet stupňů,“ popisoval trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Byť jeho svěřenci v červencovém pohárovém utkání dokázali svého nedělního soupeře zdolat 5:2, vzal si kouč Žďáru z tohoto souboje velké ponaučení. „Po první půli jsme prohrávali 0:2, když jsme dostali góly z rychlých protiútoků. Pak jsme hráli do plných, naštěstí se nám skóre podařilo otočit. To se ale nemusí pokaždé podařit, musíme se něčeho podobného vyvarovat,“ zdůraznil.

Od fotbalistů Tatranu proto Nedvěd očekává podobný styl hry, jako před necelým měsícem. „Počítám, že budou opět vycházet ze zajištěné obrany a vsadí na brejky. Mají na tento styl hry směrem dopředu výborné hráče, ať už jsou to Najman, Novotný či Vopršal. Pochybuji, že by se na tom mělo v neděli cokoliv změnit,“ potvrdil svá očekávání.

Ukolébat nemůže kormidelníka celku z města pod Santiniho Zelenou horou ani skutečnost, že Ždírec je po dvou kolech překvapivě na nule. „Měli poměrně těžké vylosování. Na hřišti rezervy Zbrojovky to má každý náročné, před týdnem pro změnu hráli se Starou Říši dobře hodinu v deseti. Navíc poměrně brzy prohrávali a ke konci už jen snížili. Že jsou po dvou kolech bez bodu, z toho bych žádné předčasné závěry nedělal,“ zdůraznil Nedvěd.

V táboře ždíreckých fotbalistů ovšem i přes ne úplně vydařený start do ročníku nepanuje skleslá nálada. „To, že jsme zatím bez bodu, mě samozřejmě mrzí. Především domácí porážka se Starou Říší, protože to byl hratelný protivník. Bohužel rozhodly naše individuální chyby. Před námi je ovšem ještě spousta zápasů, rozhodně nejsme ve špatné náladě,“ potvrdil trenér Ždírce Michal Votava.

Toho na výkonech jeho oveček trápí dva nedostatky. „V první řadě se pereme s důrazem. Prohráváme jednoduché souboje, nebo se do nich vůbec nedostaneme. Byť máme kvalitní hráče, občas doplácíme právě na to, že všechny situace řešíme až příliš fotbalově,“ pousmál se.

A pokračoval. „Sice to nemám rád, ale občas by to chtělo, abychom v obtížné situaci nic moc nevymýšleli a poslali balon třeba na tribunu.“

Podle slov kouče Tatranu rozhodnou o výsledku nedělního derby individuální chyby. „Oba týmy jsou dlouho pospolu, také Žďár má šikovné hráče. Proto bude klíčové, kolik který mančaft vyrobí chyb. Určitě nebudeme jen bránit,“ dodal Votava.

Druhé krajské derby klubů z Vysočiny se uskuteční rovněž v neděli. Dosud stoprocentní fotbalisté Humpolce v něm před vlastními fanoušky vyzvou Bystřici nad Pernštejnem.

Podobně jako před týdnem, také ve třetím divizním kole bude k vidění pouze šestice zápasů. Utkání mezi Starou Říší a Velkou Bíteší bylo odloženo z důvodu výskytu nákazy covid-19 v kádru Velké Bíteše.

Program 3. kola MS divize D:

SOBOTA: HAVL. BROD – Břeclav (10.30).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – SLAVOJ POLNÁ (10.15), Lanžhot – Start Brno, HUMPOLEC – BYSTŘICE N. P., ŽĎÁR N. S. – ŽDÍREC N. D., Tasovice – Hodonín (vše 16.30). Utkání STARÁ ŘÍŠE - VELKÁ BÍTEŠ bylo odloženo.