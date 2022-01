A aby toho nebylo málo, jeho týmu se vůbec nedařilo. „Náhoda to určitě nebyla, o něčem to přece jen vypovídá,“ musel uznat šestadvacetiletý útočník Tatranu.

Pouhých pět bodů na podzim vyválčili v moravskoslezské divizi fotbalisté Ždírce. Přitom v předešlých sezonách se pohybovali v klidném středu tabulky. „Něco podobného jsem snad ještě nezažil. S výkony mými i celého týmu nemůžu být spokojený,“ mračil se Vopršal.

Na první bod čekal se svými spoluhráči až do osmého kola. „Ze začátku to od nás nebylo herně špatné, měli jsme i trochu smůly. Pak na nás ale padla deka a už se to vezlo. Asi jsme si zasloužili mít o pár bodů více, ale náhodou naše postavení není,“ hodnotí předposlední místo tabulky.

Ani výhra v existenčním souboji s poslední Polnou Tatran nenakopla. „Pomohla nám, ale v dalších zápasech se to bohužel neprojevilo. Přitom jsme nikde nebyli úplně odevzdaní. Jenže jsme dostávali hodně nešťastné góly. Už mě štvalo, jak nám všichni soupeři říkali, že nejsme tak špatní, jenže zápasy jsme, většinou jen o gól, stejně prohrávali,“ postýskl si Vopršal.

Jen jediná vstřelená podzimní branka je na vyhlášeného snajpra zlou vizitkou. „Směrem dopředu to bylo od celého týmu špatné. Nemá cenu se na nic vymlouvat, moc mi to nešlo. Když už jsem se do šancí dostal, neproměňoval jsem je,“ sympaticky přiznal.

Vzhledem k neutěšenému postavení očekává Vopršal tvrdou zimní přípravu. „Moc se netěším, příprava bude dlouhá a náročná. Musíme ale zabrat, abychom byli na jaře silnější,“ zdůraznil.

Klíč k záchraně vidí především v domácích zápasech. „Na podzim se nám v nich moc nedařilo, to se musí změnit. Vrátit do týmu se mají někteří kluci, to nám pomůže,“ dodal Vopršal.