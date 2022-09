Sobotní prohra 1:3 s Bohunicemi ovšem byla pro Bystřici notně smolná. „Odehráli jsme letos náš nejlepší zápas, ale když se nedaří, tak to prostě nejde. Hosty jsme takřka do ničeho nepustili, ale naše tři hrubé chyby pokaždé potrestali,“ mračil se lodivod fotbalistů Bystřice Oldřich Veselý.

A inkriminované situace také hned popsal. „Při prvním gólu sice naši hráči signalizovali balon v autu, ale úplně nepochopitelně přestali v našem vápně hrát a Bohunice v klidu skórovaly. Při druhém zase neodkopneme balon na velkém vápně a dvakrát tečovaná střela smolně skončí v naší brance,“ kroutil hlavou trenér Bystřice.

Třetí gól inkasoval celek ze Žďárska při závěrečném zoufalém tlaku. „Hrálo se pouze na jednu branku, jenže pak dělal stoper Sklenář na půlce hřiště zbytečnou kličku, útočník hostů mu vypíchl míč a zápas rozhodl,“ dodal.

Právě v defenzivě se nejvíce projevují současné personální problémy Bystřice. „Sklenář tak místo v útoku, kde byl výborně sehraný s Prášilem, nastupuje na stoperu. Pačovský se sice minule vrátil, ale hned si smolně zlomil nos. Mimo hru je také Kuldan a v sobotu musel odstoupit ze hry zraněný Vařejka,“ lamentoval Veselý.

Současně ale věří, že postupem času půjde jeho celek nahoru. „Sype se to na nás, ale klukům nemám moc co vytknout. Poctivě trénují, na tréninku nikdo nic nevypustí. Marodi se už postupně vrací, třeba teď naskočil ve středu zálohy Šmerda, který hned prokázal, že bude rozdílovým hráčem,“ ocenil.

Bohužel se bystřických fotbalistů zkraje sezony drží trošku smůla. „Vyrábíme individuální chyby v obraně, současně se trápíme v koncovce. Proti Bohunicím jsme zahodili vyložené příležitosti zrovna v těch klíčových okamžicích, kdy jsme mohli zápas zlomit v náš prospěch.“

Podobně špatně ovšem vstoupila Bystřice do sezony také před rokem. A povedenou druhou polovinou podzimu se posunula do horních pater tabulky. „Jenže loni tomu trošku nahrával los. Zkraje sezony jsme tehdy narazili na favority a pak nás čekaly celky z Vysočiny. Teď tomu tak není. Přesto věřím, že by stačil jeden vydařený zápas, který by nás nakopl,“ přiznal Veselý.

To fotbalistům Humpolce se dosavadní nulu na bodovém kontu povedlo o uplynulém víkendu zlomit. V domácím derby proti Havlíčkovu Brodu slavili zisk plného počtu bodů za výhru 2:0.

Trenér A.F.C. si pochvaloval především příkladný přístup svých svěřenců. „Velice dobře jsme si uvědomovali, jak na tom jsme. Body už jsme potřebovali jako sůl,“ usmíval se kouč Humpolce Roman Veselý.

Jeho souboru výrazně pomohlo uzdravení klíčové osoby obranné vozby. „Pešek se nakonec dal dohromady, což bylo jen a jen dobře. Přece jenom je defenziva s ním na čele o mnoho pevnější a jistější,“ oddechl si.

Úspěch v sobotu slavila především vhodně zvolená taktika pro derby. „Dobře jsme pokryli nebezpečná křídla hostujícího souboru, takže hráčům Brodu nezbylo nic jiného, než nakopávat dlouhé balony na Cakla s Bajerem. I s tím jsme si ovšem dokázali poradit,“ těšilo trenéra Humpolce.

Ten věří, že to nebyl jen ojedinělý výkřik, ale že bodů na kontě jeho celku bude dále přibývat. „Samozřejmě jsme všichni rádi, že jsme se dočkali prvních bodů v sezon. Nikdo asi nemůže být příliš spokojený s tím, když první tři zápasy v nové sezoně prohraje. Postupně se nám do sestavy vrací uzdravení marodi, kteří nám předtím chyběli. V těch prvních třech kolech jsme jejich absenci nedokázali nahradit. Musíme ale pokračovat v podobných výkonech také v dalších kolech, jedna výhra nic neznamená,“ zdůraznil Veselý.