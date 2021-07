Hned dva přípravné duely sehráli o uplynulém víkendu divizní fotbalisté Žďáru nad Sázavou. V prvním zdolali Novou Ves, ve druhém nestačili na Blansko.

Dva rozdílné zápasy sehráli o uplynulém víkendu divizní fotbalisté Žďáru nad Sázavou (v bílém). V tom prvním vyhráli v Nové Vsi vysoko 5:1, v tom druhém doma podlehli třetiligovému Blansku těsně 0:1. | Foto: Zdeněk Smejkal

Pokud by se jako měřítko kvality obrany FC Žďas Žďár měla brát poslední dvě utkání, svědčilo by to o vzestupné tendenci její kvality. V pátek od Nové Vsi, stejně jako v neděli od Blanska, inkasovala jediný gól. „Bylo by to samozřejmě příjemné, ale zatím je na nějaké soudy příliš brzy,“ usmíval se trenér Žďáru Petr Nedvěd.