Současně sdělil, že vedení klubu vybíralo z několika kandidátů. „Měli jsme kolem nich sezení a vítězně nám z toho vyšel právě Milan Volf,“ popisoval Šimáček.

A ihned vyjmenoval také klíčové důvody, které rozhodly pro pětapadesátiletého trenéra. „Zná zdejší prostředí, protože tu před léty dvě sezony působil. V podstatě jsme byli domluvení už před vánočními svátky, ale oficiálně jsme jeho příchod oznámili až začátkem ledna,“ prozradil.

Volf vedl celek Velkého Meziříčí v divizi dvě sezony v letech 2009 až 2011. Od té doby prošlo zázemí klubu, který v červnu po osmi letech sestoupil ze třetí ligy, velkou modernizací. „Při osobní návštěvě zde byl ze všeho nadšený, změnila se za těch dvanáct let spousta věcí,“ připomněl Šimáček.

Asistentem nového kouče bude Ladislav Němec, který je odchovancem klubu a právě pod vedením Volfa hájil barvy Velkého Meziříčí. „Cítili jsme, že je potřeba, aby měl trenér plnohodnotného asistenta. Předtím jsme lepili s Liborem Švecem, který vedl rezervu a současně mi dělal asistenta, áčko i béčko dohromady,“ vysvětloval.

Také vzhledem k postavení obou mužstev v jejich soutěžích se zdá, že se tento scénář příliš neosvědčil. „Už jsme nechtěli, aby se v tomto duchu pokračovalo. U týmu jsme chtěli mít někoho místního, proto jsem rád, že Láďa s touto rolí souhlasil,“ pochvaloval si.

Předposlední místo v tabulce podzimní části moravskoslezské divize D hovoří celkem jasně o tom, jaké cíle vedení FC Velké Meziříčí před nového trenéra postavilo. „Prvořadým cílem je záchrana divize, to je jasná věc. Pan Volf, i díky tomu, že naposledy vedl rovněž divizní Tasovice, pozorně sledoval, co se v divizi děje. Sledoval i nás, protože má ve Velkém Meziříčí také pracovní vazby. Byl rád, že jsme se díky třem výhrám v závěru podzimu dotáhli na týmy před námi. Já bych si přál co nejrychleji se dostat do klidu a posunout se v tabulce do bezpečnějších vod,“ zdůraznil Šimáček.

Po podzimním tápání je jasné, že bez posílení kádru to nepůjde. „Snažíme se tým posílit, protože dobře víme, že je to potřeba. Už jsme oslovili pětici hráčů, kterou bychom rádi přivedli,“ naznačil předseda.

Jména ovšem prozrazovat nechtěl. „Na to je ještě příliš brzy. Mohu jen říci, že dva tři hráči jsou se zkušenostmi ze třetí ligy, které není potřeba zkoušet. Ti by měli být okamžitou posilou. Další dva nebo tři bychom pak chtěli získat na zkoušku a pak by se vidělo, jak se budou jevit,“ dodal Šimáček.

Milan Volf v minulosti vedl kluby z jižní Moravy a Vysočiny. Například Spartu Brno, Šanov, Polnou, Lednici či Mikulov. Před deseti lety Volf vykonával manažerskou funkci, konkrétně v klubu MSK Břeclav. Má za sebou také angažmá ve třetí lize, kde v sezóně 2019/2020 vedl Znojmo. Naposledy působil v jihomoravských Tasovicích, kde skončil v průběhu podzimní části této sezony.

Rozhovor s novým trenérem fotbalistů Velkého Meziříčí Milanem Volfem přinese Deník v průběhu druhého lednového týdne.