V úvodním utkání letošního roku doma celek FC Žďas podlehl rovněž diviznímu Vysokému Mýtu 1:2. „Do utkání jsme šli po náročném dvoutýdenním programu a na herním projevu to bylo znát,“ poznamenal trenér Žďáru Václav Pohanka.

Mrzet jej musely hlavně dvě inkasované branky. Obě padly z pokutových kopů, které ale pramenily z úplně zbytečných faulů. „Do dalších utkání musíme zapracovat na výstavbě hry a s tím spojené větší odvaze a sebevědomí. Zlepšit soubojové chování a vyvarovat se tím zbytečným či naivním faulům po celém hřišti, zvláště pak v pokutovém území,“ zdůraznil.

Obejít už se musí bez nejlepšího střelce týmu posledních dvou sezon Marka Šerého, který zamířil do Rakouska. „To je samozřejmě citelné oslabení, na Markovi stála ofenziva poslední rok a půl. Vedle něj zamířil záložník Mach na zkoušku do Ždírce, obránce Vokoun přerušil aktivní činnost a Galia se vrátil zpět do Líšně,“ nastínil.

Kolonka příchodů je o dost chudší. „Přípravu s námi zahájil obránce Veselský ze Ždírce. Jinak jsme dali šanci dorostencům, trénují s námi Prudík, Pelikán, Mikišek a Hotárek,“prozradil.

V podstatě největším posílením je tak návrat dvou marodů, kteří promeškali drtivou většinou podzimu. „Ofenzivní hráči Henzl i Starý v první polovině skoro nic neodehráli. Teď už by měli být oba fit, to je rozhodně pozitivní zpráva,“ potěšilo jej.

Že by nahradili střelce Šerého, s tím ale Pohanka nepočítá. „Budeme se s jeho absencí muset vyrovnat a vynahradit ji týmovým pojetím. Je to ale prostor pro další kluky, kteří tak mohou ukázat, že na to mají,“ přemítal.

V další fázi přípravy čekají na Žďár také souboje s třetiligovými Bohunicemi a Rosicemi. „Chtěli jsme se utkat s kvalitními týmy, abychom byli před začátkem jarní části pořádně prověření,“ doplnil Pohanka.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

