I proto začal Šindelka novou sezonu jen na lavičce náhradníků. „Dva tři týdny jsem absentoval. Proto jsem první dvě kola šel na hřiště až jako střídající hráč,“ popsal.

V utkání ve Staré Říši ovšem příliš práce neměl. „Moc nám pomohlo, že jsme šli brzy do vedení. Navíc jsme pak dál přidávali gól za gólem,“ usmíval se nad málo vídaným poločasovým vedením 6:0.

Po změn stran jeho spoluhráči přidali ještě jednu branku. „Byli jsme neustále v tlaku a domácí vyráběli neskutečné chyby. Vzadu vůbec nestíhali, byl to opravdu kolotoč,“ těšilo jej po vítězství 7:0.

Se startem do sezony tak panuje pod Zelenou horou velká spokojenost. „Začalo to dobrým úvodním zápasem na Startu Brno. Jsem z toho až malinko překvapený,“ přiznal se Šindelka a pokračoval. „Paradoxně to přičítám té jarní pauze. Kluci nejezdili do škol a hodně trénovali. To se na nás pozitivně projevilo. Jak na fyzičce, tak i na větší sehranosti našeho převážně mladého kádru.“