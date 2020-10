Jak příjemný je pro vás pohled na divizní tabulku?

Kouká se na to krásně. Věřili jsme, že tým bude šlapat, ale nikoho ani ve snu nenapadlo, že se nám podaří vstup do ročníku takovým způsobem.

Čemu to přičítáte?

Tým má nyní skutečnou kvalitu. Na druhou stranu je hodně mladý. Kluci ovšem šlapou, vědí, co mají hrát, jsou disciplinovaní. To vše se pozitivně odráží na našich výsledcích.

Může série bez prohry vydržet až do konce podzimu?

Uvidíme, ještě nás čekají čtyři kola. Během nich se představíme v Hodoníně, doma pak narazíme na juniorku Zbrojovky. V těchto dvou utkáních se ukáže reálná kvalita mančaftu.

Zásadní roli na výsledcích má rozhodně trenér Marek Zúbek.

Ano, on je klíčovou osobou, protože si mužstvo skládal dohromady. Jak dobře si jej poskládal, to ukazují naše dosavadní výsledky.

V klubu však plní daleko větší roli, že?

To je pravda. Marek je vlastně jednatelem, na starosti má chod celého klubu. Současně je také šéftrenérem všech našich týmů, od předpřípravky až po muže.

Vraťme se zpět k diviznímu áčku. Oproti předešlým létům vám tentokrát letní posílení mužstva stoprocentně vyšlo.

My jsme se nyní hodně zaměřili na charakterové vlastnosti těch kluků. Navíc přišli hráči, kteří mají nějaký vztah ke klubu, nebo k regionu, což také hraje důležitou roli. Přišel zkušený Zdeněk Traxl, který mužstvu dodal klid a své zkušenosti. Tím, jak se podařil vstup, mužstvo začalo šlapat. Je vidět, že kluci fungují i mimo hřiště.

Výrazně se zvedly také návštěvy…

Svůj velký podíl na tom podle mého mělo to, že se na jaře nehrálo. Zkraje sezony byl rozhodně větší hlad po fotbale. Těch sedm stovek na utkání proti Lanžhotu bylo dáno i tím, že na tu neděli vyšel termín hodů, které jsme jako klub uskutečnili v našem fotbalovém areálu. V kombinaci s pěkným počasím pak dorazila výborná návštěva. Klíčové je ovšem to, že hrajeme pěkný fotbal, který se líbí.

Jaké vlastně byly předsezónní cíle?

Chtěli jsme se pohybovat v lepším středu tabulky, okolo pátého místa. Hlavně jsme si ale přáli, aby se na ten fotbal dobře koukalo, na to jsme kladli důraz. Tým je mladý, má obrovský potenciál. Doufám, že v této podobě vydrží co nejdéle.

Který z těch dosavadních devíti utkání považujete za pomyslný vrchol?

Asi ten domácí zápas s Lanžhotem. To bylo opravdu povedené utkání, které korunovalo naši celovíkendovou akci. Všechno se to tehdy sešlo dohromady – spousta diváků, výborný fotbal, těžký protivník a naše zasloužená výhra. Byl to přesně ten moment, pro který fotbal děláme.

Nepokukujete už po postupu do třetí ligy?

(smích) Momentálně ne. Nemáme zázemí na to, abychom mohli na MSFL pomýšlet. Snažíme se klub posouvat dopředu, ale co bude dál, to se uvidí.

Mám tomu rozumět tak, že nyní to není na pořadu dne, ale do budoucna byste se postupu nebránili?

Meta to pro nás určitě není, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Tlačit ale na hráče s postupem v žádném případě nebudeme.

Zmínil jste zázemí. V čem je hlavní problém?

Už od našeho nástupu do vedení oddílu v roce 2016 usilujeme o kompletní rekonstrukci hlavní budovy v areálu. Jde o budovu města, proto musíme postupovat v součinnosti s městem. Samozřejmě jde o finance.

Jinak je ale vidět, že klub funguje solidně?

Musíme poděkovat vedení města v čele se starostou, panem Vlčkem, za velkou podporu fotbalu ve městě. Současně také všem partnerům, na čele s První bítešskou strojírnou, kteří vydatně přispívají na chod oddílu.