Oproti podzimu přišel o jednoho hráče. „Záložník či útočník Lubor Trojánek se rozhodl vyzkoušet angažmá v Rakousku. S největší pravděpodobností tak o něj přijdeme. Jinak bychom měli být kompletní, nikdo jiný nechyběl,“ popisoval dvaatřicetiletý kormidelník.

Naopak přípravu s týmem zahájilo sourozenecké duo z Nové Vsi. „Ondra Starý s bratrem Adamem se začali připravovat s námi. Kluby jsou na všem domluvené a jak jsem měl možnost vidět na prvních trénincích, určitě budou oba posilou,“ těšilo jej.

Příležitost dostávají rovněž někteří talentovaní dorostenci. „Z dorazového ročníku křídlo Adam Homolka, defenzivní středopolař David Novotný a útočník Tadeáš Votava. Ještě o rok mladší je záložník Adam Mach,“ prozradil jména trenér FC Žďas.

Je reálné, že by už na jaře mohli dostat příležitost také v těžkých divizních bitvách? „Všichni ukazují potenciál, ale samozřejmě mají i rezervy. Zda nám budou moci během jara pomoci, se teprve uvidí,“ komentoval.

Kádr celku z města pod Santiniho Zelenou horou by se ještě mohl rozšířit. „Jednáme se dvěma hráči, kteří, pokud by to dopadlo, by byli velkými posilami. Případný úspěch těchto jednání závisí na jejich časových možnostech, vzhledem k jejich zaměstnáním,“ sdělil.

Oproti předchozím sezonám se letos ve Žďáře budou fotbalisté připravovat výhradně na domácí umělé trávě. „Kvůli covidu jsem všechny vnitřní prostory zavrhl. Za současné situace nemá cenu někam lézt. Scházet se budeme čtyřikrát týdně na umělé trávě. Jakmile začnou přípravné zápasy, jeden trénink ubude,“ nastínil.

Přípravných zápasů odehrají žďárští hráči dostatek. „S jejich počtem i soupeři jsem spokojený. Před jarem bychom měli být dostatečně rozehraní,“ pochvaloval si.

Stále nevyřešenou otázkou je případné soustředění. „Stál bych o něj, ale je to v jednání. Místo vybrané mám, není to nikterak daleko, ale záleží na tom, jak budou moci hráči. Nemá cenu někam jet v deseti lidech,“ podotkl.

Cíle pro jaro jsou už nyní jasné. „Zvládnout jeho začátek a co nejrychleji se dostat do klidných vod tabulky,“ dodal Pohanka.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

5. února Ústí n. O.

12. února Boskovice

19. února Velké Meziříčí

26. února Líšeň B

6. března Nová Ves

12. března Pelhřimov

19. března Okříšky



Tučně vytištěné přípravné zápasy odehrají divizní fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou na domácí umělé trávě areálu na Bouchalkách.