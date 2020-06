Už mají po sezoně. Fotbalisté divizního Žďáru nad Sázavou se s ní chtěli rozloučit sobotním utkáním na hřišti Chotěboře. Vinou silného deště ovšem musel být zápas zrušen. „Tím pro nás ročník skončil, znovu se sejdeme sedmého července,“ nastínil trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

"Někteří dorostenci svými výkony zaujali," pochválil mladé hráče trenér Žďáru Petr Nedvěd. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

S průběhem uplynulého několikatýdenního přípravného bloku vyslovil spokojenost. „Bylo to dobré, myslím si, že nám to po pauze pomohlo. Účast hráčů na trénincích byla solidní. Samozřejmě, nějaké školní povinnosti či zaměstnání nám do nich ale zasáhly. Odehráli jsme několik zápasů, prostě tuto fázi hodnotím kladně,“ těšilo padesátiletého kouče.