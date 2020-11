Jeho svěřenci jsou od posledního podzimního utkání bez tréninku. „Nebyl ani důvod trénovat. Navíc někteří hráči nebyli zdravotně fit. Dal jsem klukům volno s tím, že měli informace, co mají dělat. Minimálně třikrát týdně se protáhnout,“ popisoval.

Byť jarní část letošního ročníku začne s předstihem, v Bíteši se na zimní přípravě nic nemění. „Sejdeme se až v závěru ledna. Kluci ale ode mě dostanou nějaké pokyny na týdny okolo vánočních svátků. Jinak se příprava nebude příliš lišit od předchozích let. Mám už domluvených pět přípravných duelů,“ zmínil.

Pětačtyřicetiletý kormidelník počítá s tím, že se na jaře budou chtít soupeři na jeho ovečky vytáhnout. „To se dá očekávat. Kluci to vědí a také znají už z průběhu podzimu. Je to ovšem naprosto normální. Po úvodních pár kolech, kdy jsme se usadili na špici tabulky, proti nám začali hrát soupeři jinak, více se soustředili na defenzivu,“ všiml si.

A s jakými ambicemi půjdou ve Velké Bíteši do divizního jara? „Samozřejmě z okolí na nás občas něco proskočí, co třeba my a MSFL. Ovšem v okamžiku, kdy je odehráno jen deset utkání z šestadvaceti, nemůže zdravě smýšlející člověk přemýšlet, co bude, když…,“ přiznal.

Na druhou stranu Zúbka podobné spekulace těší. Svědčí totiž o úspěšném podzimu. „Těší nás to, ale zároveň neopravňuje k tomu, že se budeme prát o postup do třetí ligy. Všechno je to hodně předčasné,“ potvrdil.

Průběh podzimu jen potvrdil slova bítešského kouče o vyrovnanosti divize. „Už od začátku říkám, že je extrémně vyrovnaná. Nějaké výkyvy se občas vyskytnou, ale jinak tu může každý tým vyhrát či prohrát s kýmkoliv. Rozdíly mezi celky dělají někteří jednotlivci, kteří jinak vyrovnané zápasy dokážou zlomit, nebo otočit,“ popsal.

To ostatně potvrzuje také tabulka. „My jsme třeba první, ale uprostřed tabulky je tolik mančaftů, které tam mohly být místo nás, až je to neuvěřitelné,“ komentoval.

I přes letošní úspěchy není vyloučené, že v kádru Velké Bíteše dojde ke změnám. „Vnímáme a registrujeme zájmy jiných klubů o naše hráče. Nemám ale žádné zprávy o tom, že by měl někdo úmysl nás opouštět. Pokud jde o případné posily, mužstvo musíme doplňovat stále. Určitě tedy hledáme vhodné typy na doplnění. Mluvíme ale o amatérské soutěži, takže v létě může kdokoliv přijít či odejít. Konkrétnější ale v tuto chvíli být určitě nemohu,“ uzavřel toto téma trenér Zúbek.