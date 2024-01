Pane Volfe, co rozhodlo o tom, že jste se rozhodl vzít trenérské angažmá ve Velkém Meziříčí?

Zcela určitě to, že mám k tomuto klubu, vzhledem k předchozímu působení a místě zaměstnání, velký vztah. Na dvě sezony strávené v klubu vzpomínám jen v dobrém.

Měl jste po skončení podzimní části i jiné trenérské nabídky?

Nějaké další tu byly, ale nechtěl jsem již trénovat a někam dojíždět. A tak jedinou možnou variantou pro mě bylo Velké Meziříčí. Mám totiž stále v Meziříčí pracoviště, kancelář. Určitým problémem bylo moje zaměstnání, protože jde o časově náročnou práci. Jakmile jsme s vedením i tuto věc vyřešili, domluvili jsme se.

Jak se za těch dvanáct a půl roku klub změnil? Předpokládám, že rozdíl v zázemí musí být po velké rekonstrukci značný.

Když jsem si tu před těmi pár dny poprvé procházel zázemí klubu, musel jsem konstatovat, že v lepším zázemí jsem asi netrénoval. I když třeba Znojmo má stadion, který splňuje ligové parametry, tak to meziříčské zázemí jej předčí.

Zima: Trápí mě zvýšená agresivita vůči rozhodčím od fotbalistů, ale také diváků

S vaším prvním angažmá ve Velkém Meziříčí v letech 2009 až 2011 zřejmě nesrovnatelné…

Přesně tak. Když jsem působil ve Velkém Meziříčí poprvé, věšeli jsme věci v kabině, teď to trošku přeženu, v podstatě na rezavé hřebíky. Ta proměna, to je doslova pohádka.

Více než tucet let je dlouhou dobou. Nalezl jste ještě v kabině nějakou známou tvář?

Stále ještě hraje Michal Bouček, který za mě dostal v divizi, myslím si, poprvé příležitost nastupovat. Ve vedení klubu jsou Jarda Krejčí se Zdeňkem Veselým a pak můj asistent Láďa Němec.

Co jste říkal podzimním výkonům a výsledkům vašich nových svěřenců? Tasovice je v září pod vaším vedením doma deklasovaly výsledkem 5:1…

Od doby, co jsem v klubu skončil, jsem samozřejmě výsledky Velkého Meziříčí celou dobu sledoval a přál jim. Ovšem hodnotit mohu jen zvenčí, což je pokaždé povrchní. Vím, že je vždy těžké, když klub sestoupí z vyšší soutěže, sám jsem to zažil se Znojmem. Odejdou sponzoři i hráči, soupeři se chtějí navíc na větší klub vytáhnout, takže situace po sestupu nebývá jednoduchá. Zaplaťpánbůh za to, že poslední tři podzimní zápasy se týmu podařilo vyhrát. Díky tomu se mužstvo nadechlo, dotáhlo se na celky před nimi a pro jarní část jsme tudíž ve hře.

Je jediným cílem pro jarní odvety záchrana čtvrté nejvyšší soutěže?

V současné době nás zajímá pouze záchrana divize.

Fotbalisté Kamenice čekají na návrat řady marodů, ale nebrání se ani posílení

Jak to vypadá s posílením mužstva, které zřejmě bude nezbytné?

Některé hráče už vedení klubu oslovilo před mým nástupem a neustále pracuje na příchodu nových hráčů, za což mohu jen poděkovat.

Konkurence v týmu by se tedy měla výrazně zvednout?

Jsem přesvědčený, že ano. Do přípravy by měl nastoupit dostatek hráčů.

Zmínil jste zimní přípravu. Kdy ji tedy zahájí fotbalisté Velkého Meziříčí a jak bude probíhat?

Na prvním tréninku se sejdeme v úterý šestnáctého ledna. Příprava bude taková, jako bývá v tomto období. Připravovat se budeme výhradně v domácích podmínkách, v plánu je pětice přípravných duelů. Utkáme se třeba s třetiligovými Rosicemi nebo s divizním Pelhřimovem a s mužstvy z krajského přeboru.