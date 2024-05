Z tria celků z Vysočiny, které se mohly, v případě úspěšných výsledků, dostat do top trojky soutěže, zůstali ve hře už pouze fotbalisté Nového Města na Moravě. Na třetí béčko Líšně ztrácí body tři, na druhý Lanžhot čtyři. Svůj potenciál Vrchovina prokázala v uplynulém kole, kdy vyloupila půdu právě druhého Lanžhotu.

K tomu, aby mohli Nové Město napodobit, mají na jaře hráči Havlíčkova Brodu až příliš nerozhodných výsledků. Naopak Žďár nad Sázavou, který byl po podzimu hodně nahoře, ve druhé polovině sráží mizerná koncovka, hrubé chyby v defenzivě, ale občas také hodně rozporuplná rozhodnutí sudích.

Výborné jaro zažívá trojice Velká Bíteš, Ždírec nad Doubravou a Slavoj Polná. Pokud je nepostihne nějaký kolaps, měly by všechny tři zmiňované celky udržet postavení v horní polovině tabulky.

Famózní venkovní jízda. Fotbalisté Polné prokazují, že jim půda soupeřů nevadí

Na solidní první část sezony na jaře nenavázali fotbalisté Humpolce, ale možné záchranářské starosti je naštěstí míjí. Naopak Velké Meziříčí ještě bude potřebovat nějaký bod přidat, protože na předposlední Speřice má náskok jen půltuctu bodů. „Kvůli vysokému počtu zraněných trénujeme posledních čtrnáct dní málo,“ lehce si postýskl kouč Velmezu Milan Volf.

Dostali jsme se do suterénu tabulky. Zisk pouhých dvanácti bodů znamená, že je na 99 procent jisté, že v příští sezoně bude Stará Říše po jedenácti letech působit opět „jen“ v krajském přeboru. „Někdo být poslední musí, bohužel to asi odneseme my. Sezonu ale chceme dohrát se ctí a rádi bychom ještě přidali nějakou výhru,“ prozradil lodivod Říše Lukáš Staněk.

Zřejmě i předposlední místo bude letos v divizi sestupovým. Rozhodovat se asi bude jen mezi trojicí Speřice, Břeclav a Pelhřimov. V nejhorší situaci jsou Speřice, které ovšem mají papírově nejjednodušší los.

Jediné procento naděje. Pád fotbalistů Staré Říše je takřka jistě neodvratitelný

Ovšem opravdu jen papírově. „On si člověk příliš nevybere, v divizi není snadný protivník. Jako klíčový vidím nadcházející duel v Břeclavi, ten hodně napoví,“ předpovídal trenér TJ Dálnice Jiří Holenda.