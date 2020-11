Z deseti utkání první poloviny ročníku 2020/2021 v moravskoslezské divizi D jich fotbalisté FC PBS šest vyhráli a čtyřikrát remizovali. Více už se toho na podzim nestihlo. I tak ale po zásluze celé soutěži překvapivě vévodí. „Projevilo se, že pro kluky je na prvním místě tým,“ usmíval se v rozhovoru pro Deník kouč Velké Bíteše Marek Zúbek.

Pohled na podzimní tabulku pro vás musí být hodně příjemný?

Samozřejmě se na to dobře dívá. Mám radost především za kluky, protože naše úspěšné výsledky jsou odrazem jejich přístupu k zápasům i tréninkům. Na druhou stranu to ale nechci nikterak glorifikovat. Je to super, ale tabulka není kompletní, tudíž úplně vypovídající.

Máte na mysli nesehraná tři utkání ze závěru podzimu, v nichž jste měli narazit na hlavní aspiranty postupu?

Ano, to mě stále mrzí. Stejně tak i to, že jsme sev posledních utkáních nemohli ukázat před diváky. Do Hodonína, ale i doma na béčko Zbrojovky, by jistě dorazilo hodně fanoušků.

Zmínil jste diváky. Právě jejich zvýšený zájem v Bíteši vás určitě musel těšit?

Obecně platí rovnice, když se týmu daří, diváci přijdou. Nemusí přitom ani hrát dobrý fotbal, protože s výhrou se fanoušek ztotožní a láká ho to. Měli jsme dobré výsledky, je proto logické, že diváci přišli. Když pak nemohli na stadion, snažili se na něj dostat jakýmkoliv způsobem, občas i docela komickým. (směje se)

Našel byste na podzim nějaký top moment?

Dobrý pocit jsem měl už na jaře, kdy jsme doplnili mužstvo a ono slušně šlapalo. Ukázalo se, že je charakterově dobře poskládané. To se projevilo hlavně v utkání proti Ždírci. Celý druhý poločas jsme hráli v oslabení, přesto kluci dokázali utkání dovést k vítěznému konci. To byl asi top moment, nemít charakter, nemyslím si, že bychom zápas zvládli.

Vyčníval svými výkony někdo nad ostatní?

Takhle bych to asi neřekl. Mezi hráči samozřejmě jsou rozdíly, každý má strop někde jinde. Každý z nich měl lepší, ale i horší chvilky. Když to někomu nešlo, jiný pomohl.

Pro trenéra příjemné starosti…

To ano. Kolikrát jsem třeba nechal sedět na lavičce hráče, kteří by v každém jiném mužstvu hráli v základu.

Navíc jste se mohl spolehnout na docela široký kádr.

Trenérovi vždy pomůže, pokud má různé varianty. To i podle stylu soupeře. Potěšilo mě, že i ti, které jsem třeba zrovna nechal sedět, to nesli dobře. Každý si uvědomoval ten přesah, tým byl na prvním místě.

Bylo na podzim něco, co vás třeba zklamalo?

Jak už jsem zmínil, zavřené stadiony pro diváky a nedohrané zápasy. Pak i některé remízy s tabulkově slabšími soupeři. Na druhou stranu jsme ale někdy měli štěstí, takže to bylo vyvážené.

Dá se nyní říci, jaké ambice budete mít pro jaro?

Po pouhých deseti kolech ze šestadvaceti ne. Výsledky nás těší, ale zároveň neopravňují k tomu, že se budeme prát o postup do třetí ligy.