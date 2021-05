Byli jedním z největších překvapení loňského podzimu. Fotbalisté Velké Bíteše zaskočili všechny favority uplynulého ročníku moravskoslezské divize D a do jarních bojů měli jít nečekaně z první pozice. Potvrdit, že rozhodně nešlo o náhodný výstřel, jim však nebylo dopřáno. „Samozřejmě nás to všechny mrzelo,“ neskrýval zklamání kouč Velké Bíteše Marek Zúbek.

Byť by mohl být z předčasně ukončeného ročníku amatérských fotbalových soutěží hodně rozmrzelý, bral celou věc s nadhledem. „Vzhledem k okolnostem nešlo o žádné překvapení. Dá se říci, že už dlouho dopředu jsme všichni počítali s tím, že se hrát nebude. V konečném důsledku asi šlo o správné rozhodnutí FAČR (Fotbalová asociace ČR – pozn. autora), protože z mnoha důvodů by soutěže nebyly regulérní,“ připomněl.

Na druhou stranu jej i jeho svěřence nepotěšilo, že nemohli na jaře zkusit obhájit vydobyté pozice. „Jasně, že nás to mrzelo. Nešlo o nějaké postupové choutky, spíše jsme chtěli dokázat, že na podzim nešlo o náhodné výsledky. To ale nic nemění na mém názoru, že by soutěž byla neregulérní. Je to pro nás výzva, zabojovat o čelní pozice i v následující sezoně,“ zdůraznil.

Úkol pro nejbližší týdny je pro fotbalisty Velké Bíteše jednoznačný. „Do konce června se musíme dostat do nějakého tréninkového tempa, abychom v létě mohli začít normální přípravu na další sezonu,“ potvrdil.

Vzhledem k okolnostem posledních měsíců se ovšem nejedná právě o jednoduchý úkol. „Hráči neměli klasický trénink dobrého půl roku, což je velice znát. Proto se budeme snažit tuto mezeru vyplnit a zmírnit ono manko, které nabrali,“ nastínil.

Směrem k další sezoně se trenér Bíteše snaží být optimisticky naladěný. „Věřím, že v blízké době už bude většina národa naočkovaná a nebudeme řešit takové problémy,“ komentoval.

A neodpustil si ani drobné rýpnutí směrem k vládní garnituře. „Třeba se po říjnových volbách situace v našem státě celkově změní,“ doplnil Zúbek.