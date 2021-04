Po dlouhé přestávce už měl být v pořádku, opak je však pravdou. Útočník fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem ani nedohrál předčasně ukončenou podzimní část, když jej za hry vyřadila poraněná třísla. „Aspoň budu mít dostatek času je vyléčit,“ trošku útrpně se Prášil pousmál v rozhovoru na konci října loňského roku.

Půlrok uběhl jako voda, ale jednatřicetileté střelecké eso Bystřice stále ještě není fit. „Určitě je to lepší než na podzim, ale pořád to ještě není ono. Když zkusím jít trošku do zátěže, okamžitě se tříslo ozve,“ postýskl si.

Pokud by se tedy nyní už mohlo trénovat či hrát, bylo by to zřejmě bez účasti zkušeného ofenzivního univerzála. „Mám z toho trošku obavu, ale asi je to tak. Když mě tříslo bolí i při pár cvicích, na hru to asi také nebude valné,“ potvrdil.

Co ale Prášila těší, je současné vzedmutí českého reprezentačního výběru. „Snad asi jako všechny, kteří český fotbal sledují. Oproti předchozím rokům je to obrovská změna,“ potěšilo jej.

Velký podíl na tom (nejen) podle jeho slov má současná Slavia. „Nevím, co jim tam dávají (smích), ale ti kluci jezdí doslova jako pily. Tak to ale má být. Současný fotbal na té nejvyšší úrovni vyžaduje doslova atletickou připravenost,“ zdůraznil.

Po posledních výkonech naší reprezentace už několikrát zazněla také slova o tom, že by na letním mistrovství Evropy mohla zabojovat klidně i o medailové příčky.

Na ně ovšem bystřický útočník příliš nepomýšlí. „K tomu nám chybí více individualit směrem dopředu. Kromě Schicka jich tam moc nevidím. Ano, Souček je sice výborný, ale je to spíše „bourák“. Rosický to určitě není,“ vysvětlil Prášil.

Obsáhlý rozhovor s Milošem Prášilem, třeba o tom, proč se přestěhoval do Brna, co si myslí o vládních omezeních, ale také o cílech fotbalistů Bystřice v jarní části, si budete moci přečíst ve čtvrtečním vydání týdeníku Vysočina.