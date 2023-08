Oba už přitom do kádru nějakou tu sezonu nepatří. „Jsem moc rád, že nám pomohli, protože naše už tak tristní situace se před zápasem ještě zhoršila,“ kroutil hlavou kouč Velmezu Jan Šimáček.

A pokračoval. „Blažek si při generálce v Nové Vsi natáhl zadní stehenní sval, to samé se pak na posledním tréninku stalo i Syslovi. Dohromady nám tak z různých důvodů chybělo sedm hráčů,“ postýskl si.

Čtyřicetiletý Mezlík nastoupil ve středu záložní řady, o dva roky mladší Krejčí pak na kraji obrany. „Vůbec jsem nepochyboval o tom, že zápas zvládnou. Přitom Jarda Krejčí vůbec netrénoval, to Pavel Mezlík s námi pár tréninků absolvoval. Jenže zase si na pátečním tréninku poranil kotník,“ popisoval meziříčský lodivod.

A jak si tedy obě dlouholeté opory úspěšných třetiligových let celku z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice na hřišti Ždírce vedly? „Rychlostně je samozřejmě znát, že už nastupují jen za céčko v okresní soutěži. Ale hravě to nahradili přístupem a chutí do hry. S mým asistentem jsme se shodli, že patřili k našim nejlepším hráčům na hřišti,“ uznal Šimáček.

Je tedy možnost, že se oba zkušení borci objeví také v dalších zápasech divize D? „Nutit je do ničeho nebudu, ale řekl jsem jim, že mají dveře do kabiny áčka otevřené. Záleží jen na nich, protože na divizi svými kvalitami rozhodně stačí a mladým hráčům mají co předat,“ zdůraznil.

Obnovená premiéra obou veteránů navíc celkem vyšla. I v notně slepované sestavě Velké Meziříčí přivezlo ze Ždírce bod za remízu 1:1. „Musím uznat, že v první půli byli domácí lepší a nebezpečnější. Nás však několikrát podržel Michal Lancman v brance, takže jsme inkasovali jen jednou,“ komentoval.

Po změně stran se hra vyrovnala a šest minut před koncem Havlík vyrovnal. „Klukům jsme v poločase říkali, že je potřeba do toho více šlápnout. Navíc mi přišlo, že se hráči Ždírce v první půli až příliš vybláznili. Po pauze tak jen spoléhali, že Vopršal v útoku něco vymyslí,“ povšiml si.

Celek ze Žďárska nakonec mohl brát i všechny tři body. „Dostávali jsme se do náznaků šancí, ale vyrovnání přišlo až po standardní situaci. V úplném závěru ještě utekl Míra Malata a jeho střela orazítkovala břevno,“ popsal Šimáček.