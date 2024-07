Než se stačili fanoušci klubu po skončené sezoně rozkoukat, tak jste se stal hlavním trenérem A-týmu. Opravdu se vaše angažmá zrodilo tak rychle?

Oslovil mě Martin David (člen vedení FC Velké Meziříčí – pozn. autora), jestli bych měl zájem trénovat Velké Meziříčí. Brzy nato jsme se všichni potkali, včetně předsedy klubu Jana Šimáčka. Ano, rychle jsme se dohodli.

Znal jste před tím mančaft Velkého Meziříčí?

Příběh klubu samozřejmě znám. Vím, že loni sestoupil ze třetí ligy a na jaře se zachraňoval v divizi D. Mužstvo jsem však detailně neznal.

Říkal jste, že jste se s vedením rychle domluvili. Znamená to, že jste se shodli na filozofii v klubu?

Vizi máme společnou. Důležité je, že hráči chtějí na sobě pracovat, hrát dobrý fotbal a vyhrávat, jak to bývá v dobře fungujících klubech.

Žádal jste o posílení kádru?

Bylo potřeba kádr doplnit, protože nebyl široký. Do přípravy se dostali hráči z juniorky i dorostu. V tomto ohledu jsem spokojený. Není možné, aby někteří kluci hráli dvě tři utkání za víkend. Vzali jsme několik hráčů na zkouškou, zbývá týden do začátku sezony, uvidíme, jak to dopadne.

Jak byste vůbec charakterizoval svůj styl?

Požaduju po hráčích, aby hráli fotbal, nejsem příznivcem nakopávaných míčů. Chceme, aby kluci věděli, co mají na hřišti plnit. Rádi bychom hráli atraktivní fotbal pro diváky, snad se k němu dopracujeme. Náš fotbal ale musí být hlavně úspěšný. Na druhé straně totiž nemůžeme dostávat laciné góly, což pochopitelně ale není problém jen našeho týmu.

Máte představu o kvalitě divize D, potažmo aktuálně nově pojmenované čtvrté lize? Co soudíte o její kvalitě?

V poslední době jsem zatím moc zápasů divizních týmů neviděl. Máme zkušenosti z poháru s týmem HFK Třebíč, v přípravě s béčkem Zbrojovky, která divizi vyhrála, a Startem Brno, což je ambiciózní tým třetí ligy. To byly zajímavé konfrontace. Měli bychom být konkurenceschopní a hrát první polovinu tabulky.

Jak budete řešit skauting divizních soupeřů?

Předně se chceme soustřeďovat na naši hru, nepodřizovat ji soupeři. Samozřejmě musíme mít i nějaký záložní plán, když dostaneme třeba ze standardky gól ve druhé minutě. Načítání soupeřů určitě také plánujeme, je dobré znát silné stránky a slabiny soupeře. V dnešní době, kdy se zápasy nahrávají, to ale není se skautingem složité.