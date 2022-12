Do sezony mizerně vstoupili a pak už se to s nimi táhlo. Chuďoučkých sedm bodů získali na podzim v moravskoslezské divizi D fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. „Nefungovala nám hlavně hra dozadu,“ dobře věděl kouč Bystřice Oldřich Veselý.

S předposlední příčkou tabulky může v klubu ze Žďárska jen sotva panovat spokojenost. „To rozhodně nemůže. Naše předsezónní plány byly určitě vyšší. Vše se odvíjelo od začátku sezony, kdy jsme první bod získali až v šestém kole,“ předestřel.

Los přitom Bystřičtí neměli z nejtěžších. „Los sice nic nevyhrává, ale nebyl špatný. Na úvod nováček ze Speřic venku, doma Ždírec a další nováček z Bohunic… Bohužel náš kádr nebyl zkraje sezony v ideálním složení, měli jsme řadu zraněných. Proto jsme jej doplňovali až během úvodních pěti kol,“ komentoval Veselý.

Bodovat se fotbalistům Bystřice podařilo pouze proti dalším třem nejhorším celkům soutěže.

Pohled na skóre jasně vypovídá o tom, kde tradičního účastníka divize nejvíce tlačí bota. „Pokud jde o ofenzivu, tam jsme až tak velký problém neměli. Příliš nám ale nefungovala hra dozadu. Byli jsme vzadu zranitelnější, než by bylo zdrávo, inkasovali jsme příliš,“ mračil se.

A hned také doplnil hlavní příčinu. „Když si to vezmu, tak jen dva zápasy jsme odehráli se stejným složením obrany. Neustále jsme hledali ideální složení, takže na stoperu museli ve třech případech dokonce zaskočit naši útočníci. To se prostě muselo projevit.“

Podobně jako v předchozích sezonách, ani letos se Bystřici příliš nedaří na domácí půdě. Zisk pouhých čtyř bodů je toho důkazem. „Je to u nás dlouhodobý problém. Nevím, proč to tak je, i když jeden důvod bych možná našel. Naše hřiště svojí kvalitou, ale také větší šířkou, svědčí fotbalovým týmům. Ty tak u nás mají více prostoru na kombinaci, takže kvalitnější mužstva toho umí využít. Proti celkům v tabulce okolo nás ještě body sbíráme, ale ty z horní poloviny tabulky k nám vyloženě jezdí rády. U ostatních týmů ze spodku je hřiště specifické, ta mužstva z toho umí těžit,“ připomněl Veselý.

Pro jarní část chtějí podzimní kádr v Bystřici udržet, resp. ještě posílit. „Čtyři hráči se vrátili do mateřských klubů, ale jsme s nimi domluveni, chtěli by nám pomoci k záchraně. Potřebujeme posílit defenzivu, máme vytipované dva hráče, kteří nám patří, kopali vyšší soutěže, ale kvůli zranění kariéru přerušili. Ti by naše problémy v obraně mohli zacelit,“ doufal.

Zatímco dříve tvořili kádr SK z devadesáti procent domácí hráči, které doplňovala jedna či dvě výrazné posily, dnes je poměr domácích borců a posil odjinud vyrovnaný. „Chybí nám střední generace. Jako klub jsme z ročníků narození 1996 až 2003 nevychovali pro áčko jediného hráče. Kluci, co tu jsou na hostování, hrají naplno, jsou rádi, že tu mohou hrát. Myslím si ale, že když se nedaří, ta vůle tam nemusí být taková. Domácí hráči do toho přece jen dávají více srdíčka a bojovnosti.“

Pro jarní odvety nemají v Bystřici jiný cíl, než je záchrana čtvrté nejvyšší soutěže. „Předsezónní cíle byly jiné, ale realita je daná. Čtyři až pět klubů je namočených, ty si to rozdají o záchranu. Uděláme všechno pro to, abychom divizi udrželi,“ zdůraznil lodivod SK.

Tomu také v Bystřici přizpůsobí zimní přípravu. „Vše se bude odvíjet od prvního utkání doma se Speřicemi. Pokud bychom jej zvládli, mohlo by nás to nakopnout do dalších bojů. Vím, že Speřice budou mít převážnou část přípravy na umělé trávě v Humpolci. Směrem k přírodní trávě to tak mají složitější. Proto jsme si domluvili přípravné duely na půdě klubů z jižní Moravy, kde máme, v případě příznivého počasí, domluvený přírodní trávník. I to může rozhodovat,“ připomněl Veselý.