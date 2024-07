Po zkušenostech z loňského léta, kdy situaci možná trochu podcenili, neponechávají v klubu z města pod dálničním mostem nic náhodě. „Musím to zaklepat, ale letos je to myslím mnohem klidnější. Z osmdesáti procent tu zůstává kádr, který divizi na jaře zachránil, navíc některá nová jména už dorazila, o dalších posilách jednáme,“ popisoval předseda výkonného výboru FC Velké Meziříčí, který loni na podzim, ještě coby trenér, musel v několika zápasech, při velké personální nouzi, vyběhnout na zelený pažit v základní sestavě svého mužstva.

První trénink s mužstvem absolvoval nový trenér Meziříčí Martin Kasálek v úterý 9. července, který na něm nemohl vidět kvartet hráčů, kteří tým opustili. „Dvojčata Mirek a Marek Malatovi odchází studovat i pracovat do Prahy. Sice dál zůstávají našimi hráči, ale spíše to vidím, že by mohli občas pomoci našemu béčku,“ prozradil.

Odchází i záložník Jakub Kokorský, který patřil k základním stavebním kamenům jarní záchranářské jízdy celku ze žďárského okresu. „Bohunice po jediném roce v MSFL sestoupily zpět do divize a hned nám oznámily, že s Kubou počítají. Nové angažmá si hledá také levý záložník či obránce Marek Svoboda,“ sdělil.

V kolonce příchodů ovšem také není mrtvo. „Velkou posilou by měl být středopolař Martin Puža, který se do týmu vrací po roční pracovní stáži v zahraničí. Po zranění pak zabojuje o místo v kádru rovněž krajní záložník Marek Lokvenc. Z béčka dostanou šanci Patrik Chalupa a Filip Blažek,“ nastínil Šimáček.

Na zkoušku se do letní přípravy zapojí dvě zajímavá jména z nižších soutěží. Za Krumvíř doposud nastupoval obránce Tomáš Jungwirth, po několika letech námluv to pak v celku z města pod dálničním mostem vyzkouší stále ještě poměrně mladý ostrostřelec Miroslav Ochrana, který vytáhl Bory během dvou let z okresního přeboru až do I. A třídy.

Tím ale hledání posil v Meziříčí rozhodně nekončí. „Sháníme někoho na pozici druhého gólmana, ale pracujeme i na posílení dalších řad. Když jsem se díval na seznam jmen, tak jde do přípravy přes dvacet fotbalistů, což tu už dlouho nebylo. Uvidíme, jak nově příchozí hráči zatlačí na stávající sestavu,“ pousmál se předseda FC Velké Meziříčí.

První přípravný duel odehrají meziříčští fotbalistů v sobotu 13. července, kdy se na hřišti v Drásově postaví třetiligovému Startu Brno. O týden později, v neděli 21. července, je pak čeká první předkolo MOL Cupu na půdě FŠ Třebíč. V případě postupu hrají za další týden doma proti Bohunicím druhé předkolo českého poháru, v případě vypadnutí by sehráli generálku na divizní ročník proti Kunštátu.