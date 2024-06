Výjimečně do tří dnů je roztažený program 28. kola moravskoslezské divize D. Odstartovalo jej páteční malé krajské derby, v němž na stadionu Slavoje Polná potřebovali bodovat hráči Velkého Meziříčí, protože stále ještě nemají jistotu záchrany ve čtvrté lize i pro nadcházející ročník.

Ve svízelné situaci se po posledních dvou porážkách ocitli fotbalisté Pelhřimova. Ti jsou na předposlední příčce, která by za současných okolností byla sestupovou.

Aby toho nebylo málo, ani los fotbalistům FK Maraton příliš nepřál. V neděli totiž na jeho půdu dorazí suverénní lídr tabulky, do třetí ligy již jistě postupující juniorka Zbrojovky Brno. „Dostali jsme se do pořádné šlamastyky a budeme mít co dělat, abychom záchranu uhráli,“ uvědomoval si trenér Pelhřimova Richard Zeman.

Svízelná situace. Fotbalisté Pelhřimova stojí tři kola před koncem nad propastí

O málo lépe jsou na tom fotbalisté Speřic. Ti jakoby s blížícím se koncem sezony chytli druhý dech a po vybojované výhře v Břeclavi minule doma zdolali také na jaře výborný Ždírec.

A troufají si bodovat také v neděli, kdy celek TJ Dálnice zajíždí do Žďáru nad Sázavou. „Na zápas ve Žďáře se těšíme, budeme chtít potvrdit naši aktuální dobrou formu. Bereme jakýkoliv bodový zisk,“ sdělil lodivod Speřic Jiří Holenda.

MS DIVIZE D – 28. KOLO

PÁTEK: SLAVOJ POLNÁ – VELKÉ MEZIŘÍČÍ (18.00).

SOBOTA: HAVLÍČKŮV BROD – Lanžhot, Břeclav – Líšeň B (oba 10.15), NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – STARÁ ŘÍŠE (17.00).

NEDĚLE: HUMPOLEC - VELKÁ BÍTEŠ (15.00), ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – Tasovice, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – SPEŘICE, PELHŘIMOV – Zbrojovka Brno B (vše 17.00).