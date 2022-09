Kouč hostitele si důležitost souboje dvou celků z Vysočiny dobře uvědomuje. „Jestli jde o zápas o šest bodů, to nevím, ale pro oba celky, vzhledem k postavení v tabulce, bude nesmírně důležitý. Pokud bychom prohráli, celky nad námi by nám utekly,“ věděl kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho svěřenci získali za sedm předchozích kol chuďoučký jeden bod. „Celý problém je v tom, že si vytváříme málo šancí a když už, tak je neproměňujeme. Přitom naše hra vždycky byla postavená především na kvalitní ofenzivě. Také jsme občas prohrávali, ale dávali jsme góly. To se nám nyní nedaří, přitom hráče, kteří se umí prosadit, k dispozici máme,“ hodnotil.

Zajímavý los. V dalším kole českého poháru fotbalisté Jihlavy narazí na Zlín

V sobotním utkání trenér Bystřice nebere nic jiného než tři body. „Budu se opakovat, ale je to o jednom utkání, v němž bychom to protrhli. Věřím, že to zvládneme a konečně si připíšeme tři body,“ zdůraznil.

Od soupeře očekává jeho typickou hru z posledních sezon. „Humpolec má nepříjemný mančaft, určitě budou hrát zezadu a spoléhat vysokými balony na Peška v útoku. Počítám s tím, že budeme muset dobývat,“ dodal Veselý.

Oba sobotní soupeři vstřelili v dosavadním průběhu divizní sezony pouhé tři branky. To je hlavní příčina jejich nevalného postavení. „I proto se dá očekávat, že moc branek v sobotu asi nepadne,“ přemítal asistent trenéra Humpolce Pavel Štěpán.

Budou doma bodovat? Nové Město hraje o šest bodů, Meziříčí vyzve rozjeté Rosice

Také on si byl vědom toho, jak je nadcházející zápas důležitý. „Sice nás čeká ještě spousta zápasů, ale tenhle má velkou váhu. Pokud bychom jej zvládli, posunuli bychom se v tabulce do klidnějších vod,“ uvědomoval si.

Stejný cíl ovšem mají také fotbalisté klubu ze Žďárska. „Bystřici se sice nedaří, ale kromě prvního zápasu výsledkově nijak zvlášť nepropadá. Určitě u nich bude velké nasazení tento zápas zvládnout,“ věděl.

I přesto si Humpolec jede pro tři body. „Soustředíme se na náš výkon, ale samozřejmě se připravujeme i na klíčové hráče soupeře. K zápasu sice jedeme se vší pokorou, ale chceme vyhrát,“ potvrdil Štěpán.

MS DIVIZE D - 8. KOLO

SOBOTA: VELKÁ BÍTEŠ – HAVLÍČKŮV BROD, BYSTŘICE N. P. – HUMPOLEC, ŽDÍREC N. D. – Tasovice, Start Brno – Lanžhot (vše 15.30).

NEDĚLE: SPEŘICE – Bohunice, STARÁ ŘÍŠE – JIHLAVA B, ŽĎÁR N. S. – Břeclav (vše 15.30).