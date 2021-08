Prvních pětačtyřicet minut krajského derby vyznělo celkem jednoznačně pro hráče FC Žďas. Ti svoji převahu přetavili v dvoubrankový náskok. „Být naši kluci v koncovce šikovnější, mohl být ve skóre ještě větší rozdíl,“ zmínil kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Jeho tým dostal do vedení po necelé čtvrthodině hry Vitásek. Ten zužitkoval centr Šerého, který z bezprostřední blízkosti dorážel do hostující svatyně.

Druhý gól padl z poslední akce prvního dějství. Rohový kop totiž gólman Soukal vytáhl jen na břevno a Severa už neměl problém odražený balon umístit do branky – 2:0. „Bylo vidět, že Žďár byl na naši hru připravený. My jsme ale hráli hrozně pomalu, bylo to od nás špatné,“ mračil se trenér Havlíčkova Brodu Josef Soural.

Také úvodní pasáž druhé půle vyzněla pro domácí celek. Jenže ten potom na dvacet minut úplně vypadl z role a toho hostující Slovan využil k vyrovnání.

Nejprve Kučera v 77. minutě po rohu snížil a za další tři minuty dokonce vyrovnal na 2:2! Druhou branku dosáhl z pokutového kopu, který se pískal za Fialovu ruku. „V té chvíli jsme byli v laufu a věřil jsem, že zápas dotáhneme do vítězného konce,“ přiznal Soural.

Stal se však pravý opak. Hned o minutu později totiž Trojánek umístil centrovaný míč za záda gólmana Brodu a Žďár opět vedl. To domácí posadilo na koně a dalšími góly opět Trojánka a Henzla definitivně rozhodli utkání ve svůj prospěch.

Výhrou 5:2 tak Žďár ideálně vstoupil do nového ročníku. „Klobouk dolů před hráči, že se po vyrovnání dokázali zvednout a utkání ještě rozhodnout,“ cenil si Petr Nedvěd.

ŽĎÁR N. S – H. BROD 5:2

Góly: 14. Vitásek, 45.+1. Severa, 81. a 87. Trojánek, 90. Henzl – 77. a 80. Kučera (druhý z PK). Rozhodčí: Julínek. ŽK: 2:3. Diváci: 186. Poločas: 2:0. Žďár n. S.: Hajný – Zažímal, Šindelka, Fiala, Požár – Šerý, Vitásek, Sodomka (80. Henzl), Švoma (73. Kunstmüller) – Severa (51. Trojánek), Peňáz. H. Brod: Soukal – Cakl, Dočkal (46. Pabousek), Turek, Dejl (72. Hloušek) – Kučera, Trinh (87. Karlík), Bajer, Fikar – Šilhart (71. Novák), Žila.