Povedený vstup do jarní části mají za sebou fotbalisté z Rozsoch. Nováček 1. B třídy…

Úvodní tři jarní kola, třikrát prohra 0:2 a tabulkový propad až na předposlední místo tabulky. Situace fotbalistů Speřic před sobotním existenčním domácím duelem proti poslední Staré Říši nebyla růžovou.

To si v klubu ostatně dobře všichni uvědomovali. „Neměli jsme příjemné rozlosování. Ano, domácí zápas proti Velkému Meziříčí jsme nezvládli. Ale na půdě druhého Lanžhotu a vedoucího béčka Zbrojovky snad ani nelze pomýšlet na body. I přesto, že jsme oba tyto zápasy zvládli vcelku slušně,“ přemítal kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

Jak už při střetu podobně ohrožených mužstev bývá, příliš pohledná hra k vidění v sobotním odpoledni nebyla. „O poločase jsem říkal, že hraje hluchý se slepým,“ smál se trenér Speřic. „Od obou týmů to byly po celý zápas nakopávané míče. My se s tím vypořádali o něco málo lépe,“ všiml si.

Výhru loňskému diviznímu nováčkovi zajistila situace z 23. minuty. „Dlouhý aut propadl až na zadní tyč, kde zavíral prostor Merunka a balon dopravil do sítě. Už předtím jsme ale měli dvě dobré šance,“ připomněl.

Autor jediné branky krajského souboje celků z Vysočiny přitom rozhodně nepatří mezi obvyklé střelce. „Jirka sice není až tak fotbalový, ale má výbornou fyzičku. Je až neskutečné, kolik toho ve středu pole naběhá,“ ocenil lodivod TJ Dálnice.

Jak už bylo naznačeno, sobotní duel měl k solidní divizní úrovni hodně daleko. „Bylo jednoznačně poznat, že se potkaly mančafty, které hrají o záchranu. Úroveň zápasu odpovídala krajskému přeboru, ale ne jeho špičce, spíše tak průměru. To ovšem nic nemění na tom, že získané tři body mají v našem momentálním rozpoložení cenu zlata,“ neskrýval.

Ještě jedné věci si Holenda po utkání cenil. „Dokázali jsme udržet čisté konto, to je hodně důležité. My totiž těch nul máme hodně málo, skoro bych řekl jako šafránu. Proto mě potěšilo, že v sobotu se to klukům povedlo.“

Naproti tomu vrásky na čele musel už před zápasem dělat šestačtyřicetiletému trenérovi zdravotní stav jeho oveček. „Náš klíčový útočník Svoboda má s kolenem velký problém, zřejmě bude nutná operace a nevím, zda to ještě bude na hraní. Letos už se musíme obejít bez něj. Jančík měl natažený zadní stehenní sval, stoper Fukan byl pro změnu mimo pracovně . Ale nějak jsme se s tím vypořádali,“ oddechl si.

I přes zisk tří bodů ale celek Speřic zůstává v tabulce dál předposlední. „Dobře víme, že výhra nad Starou Říší byla jen dílčím úspěchem. Práce je před námi hodně, čeká nás ještě jedenáct zápasů. Navrch spousta derby, proti Humpolci, Pelhřimovu či Havlíčkovu Brodu. Věřím, že po návratu Jančíka, Fukana i Řezáče budeme schopní konkurovat,“ dodal Holenda.