A ony důvody začal vyjmenovávat. „Bydlím v Brně, takže nestíhám tolik trénovat. Kvůli dojíždění jsem pak musel fotbalu dávat spoustu času. K tomu mám desetiměsíční dcerku, které bych se chtěl věnovat. V podstatě od dubna jsem věděl, že po sezoně končím,“ popisoval.

Sestup Bystřice z divize v tom nehrál roli? „Spíše to bylo naopak, krajský přebor by mě lákal více. I kdybychom se zachránili, nic by se nezměnilo,“ přiznal.

Divizní fotbalové kluby z Vysočiny už jsou v plném zápřahu. Kde došlo ke změnám?

S aktivní kariérou ovšem dlouhodobě jeden z nejlepších střelců v divizi ještě zdaleka nekončí. „Do zimy si budu chodit zahrát okresní přebor za béčko Bystřice,“ prozradil.

Co bude dál? „To se uvidí. Docela mě překvapilo, kolik nabídek z divize či krajského přeboru jsem po našem sestupu dostal od klubů z Vysočiny, ale i těch v Brně. Nabízely mi slušné podmínky, ale u mě je to nyní hlavně o času,“ naznačil.

Není tak vyloučené, že na jaře příštího roku bude Prášil dávat góly ve vyšší soutěži. „Divizi už určitě hrát nebudu, ta je pro mladší hráče. Ale pokud bude v okolí Brna o mé služby zájem v krajské soutěži, ničeho se dopředu nezříkám,“ připustil.

Fotbalisté Ždírce přišli o pět hráčů. Bude to na hraně, tuší kouč Tatranu Votava

Sestup Bystřice z divize považuje autor jedenácti branek v uplynulém ročníku tak trošku za nevyhnutelný. „Asi to tak je. Dlouho se vědělo, že tu chybí střední generace. Myslím, že teď se v klubu zaměří hlavně na práci s vlastními odchovanci,“ předpokládal.

Jaká nejsilnější vzpomínka na uplynulá léta střelecké stálici zůstane? „Zcela určitě první postup do divize v roce 2012. Parta, se kterou jsme to dokázali, měla asi nejvyšší úroveň, kterou jsem tu zažil. Měli jsme nadstandardní mančaft, navíc drtivá většina toho týmu byli kluci z Bystřice. Ale každý tým měl něco,“ pousmál se Prášil.