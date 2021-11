Druhým nejlepším klubem z Vysočiny v podzimní části letošního ročníku moravskoslezské divize D byli fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. V tabulce se pohybují v jeho klidném středu, zisk osmnácti bodů slibuje klidné jarní odvety. „Mírná spokojenost,“ s úsměvem hlásil pro Deník kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Před sezonou si přál umístění v první polovině tabulky. To se mu sice těsně nesplnilo, přesto hodnotí uplynulý podzim pozitivně. „Zisk osmnácti bodů je dobrý. Plus minus je to splněný plán,“ pochvaloval si.

Jeho celek vstoupil do sezony solidně. Na půdě favorizovaného Startu Brno remizoval 2:2, navíc o výhru přišel až v nastaveném čase. „Jenže to nás asi trošku ukolébalo. Jako bychom si mysleli, že všechno půjde samo, protože Start se před sezonou pasoval do role jednoho z favoritů,“ popisoval bystřický kormidelník.

Nemluvil do větru, protože postupně následovaly prohry 1:4 s Tasovicemi, 1:2 v Humpolci a výprask 0:8 od juniorky Zbrojovky Brno. „Už doma proti Tasovicím přišlo vystřízlivění. Herně jsme sice nepropadli, ale inkasovali laciné branky. V Humpolci jsme totálně selhali v závěru zápasu, když jsme proti oslabenému soupeři neudrželi vedení,“ kritizoval.

Mytí hlav se ale nekonalo. „Vyloženě nějaké sezení jsme s hráči nedělali. Spíše jsme změnili náš styl hry. Začali jsme hrát více odzadu, což nás v posledních dvou dekádách nikdy nezdobilo,“ připomněl.

A pro mužstvo přišel ještě jeden, zřejmě zlomový moment. „Tím byl příchod gólmana Zdeňka Veselého z Líšně. Tento post byl předtím naší velkou slabinou, protože naše tehdejší jednička nestíhala tréninky. Mužstvo tak dostalo nový impuls,“ pochvaloval si.

A přišla velká proměna. „Mančaft si najednou začal mnohem více věřit. Navíc jsme věděli, že nás čekají zápasy proti celkům, které jsou na naší úrovni. Kluci chtěli ukázat, že na to máme,“ nastínil.

Obrat nastartovala vydřená výhra 2:1 na půdě Staré Říše. Po ní následovaly další stoprocentní zisky proti Žďáru, Havlíčkovu Brodu, Břeclavi a Ždírci. „Dostavila se ztracená sebedůvěra. Zápasy, které jsme první čtyři kola nedokázali uhrát, se nám nyní dařilo vyhrávat,“ všiml si.

Sedm kol tak Bystřice nepoznala hořkost porážky a v tabulce se posunula až na čtvrté místo. „Musím přiznat, že jsme kolikrát dávali hodně šťastné branky, ale na druhou stranu jsme tomu šli naproti. Kdybychom se do zakončení netlačili a nešli do velkého vápna, těžko bychom mohli být úspěšní,“ zdůraznil.

Poslední dvě podzimní kola trošku vrátila celek ze Žďárska do reality. Týmy Lanžhotu i Hodonína prokázaly, že nejsou na špici tabulky náhodou. „Oba celky mají takovou kvalitu, že není žádnou ostudou s nimi prohrát. Třeba Lanžhot má výborný mančaft plný hráčů, kteří na Slovensku hráli první ligu,“ ocenil kvality soupeřů.

Osmatřicetiletého trenéra na podzim potěšila ještě jedna věc. „Zapracovali jsme do týmu mladé kluky, to je vklad do budoucna. Výsledky byly týmovou záležitostí, ale zmínit musím Miloše Prášila, který opět prokázal své střelecké schopnosti,“ sdělil.

Pokud se nestane něco nečekaného, jaro by mělo být v Bystřici celkem klidné. „Nic by nás nemělo svazovat. Pokud by se ještě uzdravili Kuldan s Padrtkou, můžeme být i lepší. Rozhodně chceme skončit v první polovině tabulky a pokud by z toho bylo třeba páté místo, byl bych se sezonou hodně spokojený,“ potvrdil Veselý.

SK BYSTŘICE N. P. - podzim 2021

Nejlepší střelec: Miloš Prášil – 8 gólů

Nejlepší zápas: Start Brno 2:2 (1. kolo)

Nejhorší zápas: Zbrojovka B 0:8 (4. kolo)

Hodnocení Deníku: 2 Fotbalisté Bystřice opět potvrdili, že v plné síle patří k tomu lepšímu, co divize nabízí.