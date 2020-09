Matěji, dát dvě branky a tím rozhodnout o výhře svého mužstva, tomu se říká vizitka střelce?

Dopadlo to dobře. Útočníci jsou hodnocení hlavně podle vstřelených gólů, takže asi mohu být spokojený.

Vaše druhá branka z pokutového kopu, která zápas rozhodla, vyvolala trošku emocí. O co tam šlo?

Trenérům Břeclavi se nezdál ten zákrok na mě, který penaltě předcházel. Já jsem si ale kryl balon a obránce hostů mě, možná nechtěně, ale určitě trošku hloupě, srazil k zemi. Podle mého byla penalta naprosto jasná, i hráči hostů to uznali.

Takže zasloužené tři body?

Myslím si, že remíza by tomu zápasu asi slušela víc. V první půli nás totiž podržel Kony (gólman Konrád – pozn. red.), ale takové už zápasy někdy jsou.

Trenér Slavík říkal, že je na vašem týmu stále znát ta předchozí dvoutýdenní karanténa, souhlasíte?

Určitě má pravdu. Hlavně pohybově je to dost znát. Vypadli jsme z toho, třeba Břeclav byla v sobotu rozhodně pohyblivější.

Výsledkově se vám ovšem docela daří…

Tým máme slušný, navíc doma jsme silní. Ale až středeční zápas ve Velké Bíteši (naleznete na jiné části této strany – pozn. red.) a v sobotu v Lanžhotě se ukáže, jak na tom jsme.

V podstatě už počtvrté v letošním roce jste začínali prakticky od začátku. To asi nebylo příliš příjemné?

Specifické je to letos pro všechny kluby. Ovšem to, co jsme si letos vytrpěli my… Už jsme se tomu trošku hořce smáli, že letos počtvrté začínáme. Třeba nás to ale ještě více posílí.

Jak dosavadní průběh podzimní části divize hodnotíte?

Těší mě, že se daří mým bývalým klubům, jak Žďáru, tak i Havlíčkovu Brodu. Věřím, že za úplnou špičkou tabulky budeme i my. Zklamáním jsou výsledky béčka Zbrojovky, ale neviděl jsem je, takže těžko soudit.

Zmínil jste zápas v Lanžhotě. S čím se chystáte na hřiště jednoho z favoritů soutěže?

Nepříjemné je to, že se hraje už dopoledne. Pokud ale budeme kompletní, nemáme se čeho obávat. Minimálně pro bod tam jedeme.