Prakticky celou loňskou sezonu chyběl fotbalistům Nového Města na Moravě jejich nejlepší střelec Tomáš Duba. Možná i to byl jeden z důvodů jejich červnového sestupu ze třetí ligy.

Do sestavy se sedmadvacetiletý snajpr vrátil se začátkem nové sezony a zdá se, že se postupně dostává do bývalé formy. Na sobotní remíze 3:3 se silným Lanžhotem se podílel dvěma góly. „Mohl být i hattrick, ale šanci na třetí gól jsem nevyužil,“ pousmál se Duba v rozhovoru pro Deník.

Tomáši, počítám, že před utkáním byste asi bod proti favoritovi brali. Poté, co Lanžhot v sobotu vyrovnával až v nastavení, jste však určitě museli být zklamaní.

Máte pravdu. Před zápasem bychom bod brali, ale vedli jsme 3:2, hráli dobře, vypadalo to nadějně. Dostat takový smolný gól, kdy jsme si nepohlídali jednoduchý centr na přední tyč, to byla školácká chyba.

VIDEO: Podívejte se, jak fotbalisté Nového Města přišli o výhru nad Lanžhotem

Potvrdil Lanžhot své vysoké ambice?

Viděl jsem je poprvé, ale příjemně mě překvapili. Jen nenakopávali, snažili se už odzadu hrát fotbal, je to kvalitní mančaft. Odpovídá úrovni třetí ligy, ale popasovali jsme se s tím dobře.

Jak jste viděl vaše dva brankové zásahy z prvního poločasu?

Při prvním jsem dokázal vrátit hlavou balon, který po centru gólman hostů jen vyrazil. Při druhém se nám vyplatil presink, bek Lanžhotu dal krátkou malou domů, já ji vystihl a v nájezdu jsem gólmana obstřelil.

Bylo i na hattrick?

Bylo. (usmívá se) Zkraje druhé půle se stopeři hostů srazili, já si doběhl odražený balon, ale ještě jsem si ho chtěl posunout a vracející se obránce mi skočil do střely. Měl jsem střílet z první.

Po operaci levého kolene se zdá, že už se postupně dostáváte do bývalé formy…

Musím přiznat, že začátek byl hodně těžký. Když člověk rok nehraje, musí to být znát. Za tak dlouhou dobu byla noha oslabená, třeba po prvních trénincích jsem byl úplně vyřízený. Potřeboval jsem čas, abych se do toho opět dostal.

Čtyři góly z posledních čtyř zápasů jsou toho důkazem…

Zápas od zápasu se to zlepšuje, i sebevědomí jde nahoru. Věřím ale, že to bude postupně ještě lepší.

Máte po dlouhé pauze letos nějakou střeleckou metu?

Před sezonou jsem na to vůbec nemyslel. Postupně se mi začíná střelecky dařit, nějaký gól bych ještě na podzim chtěl přidat.

Co týmové ambice po pádu ze třetí ligy? Po první třetině letošního divizního ročníku jste na třetím místě…

Určitě jsme chtěli hrát na špici, což se nám podle mého daří. Pohybovat se kolem třetího místa není úplně špatné. Já bych nás ale rád viděl ještě o trochu výše. Na vedoucí béčko Zbrojovky sice už ztrácíme dost bodů, ale teprve s ní budeme hrát.

Patřil jste stabilně k nejlepším střelcům třetí ligy. Nyní se rozehráváte v divizi po těžkém zranění. Jaké jsou vaše osobní mety?

Nyní se chci po zranění soustředit především jen na to, abych se dal opět dokupy, Postupně se dostávám do formy, což je fajn. Co bude třeba za rok, nijak neřeším, dál chci hrát za Nové Město.