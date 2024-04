Skóre se poprvé měnilo už v 10. minutě. Rychlou kombinaci, při níž už Šteffl mohl v gólové situaci zakončovat, završil pohodovou trefou do prázdné branky mladíček Jícha – 1:0.

A pro celek z Pelhřimovska začaly hodně krušné minuty. Krátce před uplynutím půlhodiny hry přidal Partl po pěkné individuální akci druhou branku, na poločasových 3:0 zvýšil za dalších pět minut Duba.

Jako lavina se valily na branku Speřic další ofenzivní akce Vrchoviny také po změně stran. Dvě minuty po pauze přidal svoji druhou branku v zápase Jícha, přesné zásahy Sytaře a střídajícího Bouška završili konečné skóre na vysokých 6:0.

I díky ne zrovna příznivému počasí před nepříliš vysokou návštěvou tak Nové Město splnilo roli favorita. „Chtěli jsme zápas odehrát vzadu s nulou, což se podařilo, to mě těší. Stejně tak jsme si přáli vstřelit rychle gól, aby pro nás bylo utkání co nejjednodušší. I to se povedlo,“ usmíval se kouč Nového Města Lukáš Michal.

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

