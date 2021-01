Jen minimum změn, podobně jako u dalších klubů v regionu, se během zimní přestávky odehrálo v kádru fotbalistů Žďáru nad Sázavou.

Dlouholetý účastník moravskoslezské divize zaznamenal po jednom odchodu a jednom příchodu. „Do mateřského Moravce se vrací útočník František Kovář. Je to z rodinných důvodů, protože staví dům a nestíhal by tréninky. Více než rovnocennou náhradou za něj bude Marek Šerý, který k nám přichází z Polné,“ popsal trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Novou posilu, která má z dresu Slavoje dostatek divizních zkušeností, si vyhlédl už před časem. „O Marka jsem měl zájem už loni v zimě, ale i potom v létě, bohužel to nikdy nedopadlo. Jedná se o kvalitního hráče, který může v ofenzivě nastoupit na více postech,“ pochvaloval si.

Ve Žďáře by hráči neměli mít tréninkový výpadek tak velký. „Využili jsme těch dvou týdnů v prosinci, kdy došlo ke krátkému rozvolnění, takže něco málo by kluci mít v nohách měli,“ komentoval.

Nedvěd už před časem avizoval, že pokud neskončí nouzový stav, začne se svými svěřenci trénovat na umělé trávě alespoň po dvojicích.

To se také stalo, byť v omezenějším režimu, než kormidelník FC Žďas počítal. „Na umělku chodí v podobném stylu i mládežníci, ale jen dokud je světlo, protože zapínat osvětlení kvůli dvěma hráčům na polovině hřiště je nesmysl. Ale snažíme se dělat alespoň něco,“ svěřil se.

V současné nejisté situaci vidí Nedvěd malinkou jiskřičku naděje. „Nový PES, s nímž vláda přišla, by znamenal, že by mohly stačit negativní antigenní testy, které jsou nyní zdarma, a celý tým by mohl trénovat. Pořád ale neznáme podrobnosti. Pokud by se tyto testy zpoplatnily, tato varianta by samozřejmě padla,“ připomněl.

Hned sedmička přípravných utkání měla na hráče klubu z města pod Santiniho Zelenou horou čekat od poloviny ledna. Tři lednové už jsou pasé, ta další jsou také v ohrožení. „Pokud vše bude pokračovat tak, jako doposud, dostaneme se k zápasům až na přelomu února a března,“ postýskl si.

Jarní část čtvrté nejvyšší soutěže ovšem i přesto nevidí jako ohroženou. „Pro divizi by to neměl být takový problém. Máme zahájit v polovině března, může se začít klidně o týden později. Navíc nás nečeká tolik zápasů. Mnohem horší situace je to pro kluby z MSFL, které mají na jaře odehrát více než dvacítku zápasů,“ připomněl Nedvěd.