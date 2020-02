Jedno jméno ale v Bíteši možná na jaře bude dál pokračovat. „Jirka Ondrák dostal povolení k měsíční zkoušce ve Startu Brno, teprve pak se uvidí,“ prozradil předseda klubu Jiří Jelínek.

Dlouhodobé zranění Kerbera, ale také odchody Mikeše, Špánka, Whittinghama i syna trenéra klubu z města na pomezí jižní Moravy jsou však hotovou věcí.

„Rozloučili jsme se s hráči, kteří tu už dál nechtěli být. Stejně tak i s těmi, s nimiž jsme prostě nebyli spokojení,“ nebral si servítky Zúbek.

Lovila ve třetí lize

Náhradou za odcházející hráče přišli z Velkého Meziříčí dvojice Patrik Mucha s Jaroslavem Dufkem, ze Sparty Brno Pavel Loup a z Náměšti navrátilec Michal Šimončič.

„Jeden hráč možná ještě přijde, ale bude už poslední. Dál bych to však nechtěl specifikovat,“ zůstal tajemný lodivod Velké Bíteše.

Na nedostatečný počet hráčů si ale rozhodně stěžovat nemůže. Při letošní zápasové premiéře proti rezervě druholigové Líšně (zápas skončil remízou 2:2 – pozn. red.) totiž protočil bezmála kompletní dvě jedenáctky.

„Na tréninky chodí hodně hráčů, chci proto, aby byli v zápasovém zatížení. Jsou to mladí kluci, navíc domácí, to by se mělo klubu v budoucnu vyplatit,“ dodal Zúbek.