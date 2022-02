Jenže zatímco prohra 0:2 proti třetiligovému Ústí nad Orlicí byla vcelku přijatelná, o porážce 1:4 v Boskovicích se to v žádném případě tvrdit nedá. „Zápas nám v plné nahotě ukázal naše nedostatky,“ uznal kouč FC Žďas Václav Pohanka.

Především směrem dozadu měl k výkonu svých oveček velké výtky. „Naše hrubé individuální chyby stály hned za třemi inkasovanými brankami,“ mračil se dvaatřicetiletý lodivod.

Přitom bez kvalitní a poctivé hry směrem dozadu se body v mistrovské soutěži jen těžko získávají. „Takto se v obraně hrát nedá, to bychom na jaře měli velké problémy. Trošku je to dáno také tím, že vzadu nastoupili hráči, kteří na tyto posty nejsou tolik zvyklí. To ale není žádnou omluvou,“ zdůraznil Pohanka.

A byl ihned konkrétní. „Takto naivně by se nedalo hrát ani v krajském přeboru. Vždyť my třeba pozdě reagujeme i na jednoduchý nakopnutý balon.“

Podobně jako o týden dříve, také tentokrát scházela v sestavě celku z města pod Santiniho Zelenou horou řada opor. „Šindelka zvažuje konec kariéry, dále chyběli Vitásek, Fiala, Kunstmüller, navíc po čtvrthodině musel ze hry kvůli tříslu Sodomka,“ vypočítával.

Mimo hru je také útočník Ondřej Starý, který by do Žďáru mohl zamířit z Nové Vsi. „Má problémy s kolenem, takže do zápasů ještě nenaskočil,“ postýskl si.

Přesto by se proti celku z jihomoravského přeboru čekalo, že bude mít divizní mančaft navrch. „V ofenzivě nám chybí sebevědomí, často jsou vidět přihrávky na náhodu. Pořád jsme v hrubé přípravě, máme na čem pracovat,“ dodal Pohanka.