Až do poloviny května se dalo účinkování fotbalistů Slavoje Polná označit jako famózní jízda. Nováček divizní skupiny D pravidelně bodoval, hlavně na půdě soupeřů, kdy vyloupil stadiony Vrchoviny, Žďáru a Tasovic, řádil doslova jako černá ruka. Ale právě od vítězství na půdě celku z jižní Moravy jako by přišel pomyslný zlom.

Domácí bezbranková remíza s Líšní ještě měla svoji cenu. Prohra 1:3 v Lanžhotu, tedy proti druhému celku tabulky, se dala pochopit. Ale poslední domácí porážka 1:4 s o záchranu bojujícím Velkým Meziříčím už se dala jen těžko omlouvat. „Utkání nám hrubě nevyšlo, byl to náš nejhorší výkon v celé sezoně,“ nebral si servítky trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Ten vidí v současných výkonech svého mužstva paralelu s podzimem. Tehdy nováček prožil výbornou první polovinu, ale poté čekal sedm kol na výhru až do posledního podzimního kola. „Je to prakticky podobné, ale teď je to od nás herně asi ještě horší. Utekl nám začátek zápasu, kdy jsme Velkému Meziříčí dva góly doslova darovali. Pak už jsme se do zápasu vůbec nedostali,“ všiml si Adamec.

Splnil záchranářský cíl. Kluci zaslouží velkou pochvalu, říká kouč Meziříčí Volf

Přitom základní sestava celku z Jihlavska vypadala na papíře velice slušně. „Nastoupilo prakticky to nejlepší, co máme. Na druhou stranu ale musím říci, že někteří kluci nenastoupili do utkání úplně fit. To však není pro výkon, jaký jsme podali, žádná omluva,“ zdůraznil.

Že by jeho ovečkám scházela motivace, to si nemyslí. „To určitě ne, spíše mi přijde, že některým stěžejním postavám dochází šťáva. Souvisí to s tím, že se v posledních týdnech snažíme posílit béčko, které hraje o záchranu. Někteří tak hrají za víkend dva zápasy, díky tomu síly ubývají. V tom bych viděl hlavní příčinu,“ nastínil.

V posledních dvou kolech čekají Polnou soupeři z naprosto odlišných tabulkových vod. Nejprve výjezd na hřiště letošního vítěze béčka Zbrojovky Brno, v rozlučce pak doma poslední a již dlouho dopředu jistě sestupující Stará Říše. „Musíme poslední výpadek napravit. Chce to ale, aby hráči plnili to, co si řekneme, tedy to, co nás zdobilo celou sezonu. A to jsme, i při přihlédnutí ke zmíněným okolnostem, v utkání s Velkým Meziříčím neplnili. Prázdný střed hřiště, nedůrazná obrana, spoustu šancí soupeře, takhle nemůžeme hrát proti nikomu,“ poznamenal Adamec.