„Pro nás to bylo nesmírně důležité, ale zasloužené vítězství. Jen v první půli jsme šli čtyřikrát sami na branku, ve druhé pak dvakrát. Měli jsme i více ze hry, tři body jsme brali po zásluze,“ vysvětloval trenér Žďáru Petr Nedvěd, který má konečně z čeho vybírat.

„V posledních týdnech nám pomohlo především to, že konečně máme širší kádr. Předtím jsme k utkáním nastupovali prakticky jen v jedenácti lidech, to se pak v jejich průběhu dá jen sotva něco změnit. Nyní už se to zlepšilo,“ těší Nedvěda.