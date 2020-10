Až příliš starostí se sestavou měl před sobotním zápasem devátého kola moravskoslezské divize trenér fotbalistů Bystřice Oldřich Veselý.

Možná i to se v úvodu jejich domácího souboje se Ždírcem projevilo. „Prvních dvacet minut nás hosté přehrávali, navíc si pomohli standardkami. Jednu z nich také využili a dostali se do vedení. Poté hra vyrovnala, ale Prášila v dobré příležitosti vychytal gólman Ždírce,“ popsal Veselý.

Po změně stran začali domácí aktivně, jenže první výlet Ždírce na jejich polovinu skončil druhým gólem. „Bylo to po rychlé akci, hráč hostů to dobře trefil. Dál jsme se snažili hrát, nastřelili jsme tyčku, ale skórovat se nám nepodařilo. Ždírec vyhrál zaslouženě,“ uznal.

Trenér Bystřice mohl Martinu Slavíkovi na lavičce Tatranu závidět široký kádr. „Oni přijeli s osmnácti hráči, naproti tomu my jen s jedním náhradníkem. A to se nám hned v úvodu zranil Buršík,“ postěžoval si.

Nezbývá mu tak než doufat, že se marodi postupně začnou vracet do sestavy. „Jsme v situaci, která mě za moji krátkou trenérskou kariéru ještě nepotkala. Musíme se s tím nějak vypořádat. Následující zápas v Břeclavi bude klíčový. Pokud jej zvládneme, věřím, že nás to nakopne a do konce podzimu ještě něco uhrajeme,“ zdůraznil Veselý.

Po výborném startu hodně lavírují hráči FC Žďas. V neděli doma podlehli Havlíčkovu Brodu 1:2. „Brod byl maximálně produktivní, ze dvou pološancí dal dva góly. Jinak myslím, že nic dalšího neměl. Jenže k čemu nám byla platná herní převaha, když nedáme šance,“ zlobil se trenér Žďáru Petr Nedvěd.

Jeho svěřenci přitom hráli od 34. minuty jen proti deseti. Jenže vyloučení jejich hráče jakoby paradoxně pomohlo spíše hráčům Slovanu. „Abych řekl pravdu, tak hned po té červené jsem si říkal, že nám to moc nepomůže. A to se také potvrdilo,“ postýskl si.

Pořádně jej namíchl také způsob, jakým na konci prvního a zkraje druhého poločasu jeho svěřenci inkasovali. „Ať se každý podívá na video, ale hráči Brodu měli v zakončení obrovské štěstí. Při prvním gólu se balon odrazí od ruky hráče Brodu, který z první balon trefí neuvěřitelným způsobem od tyče do branky,“ hořce se pousmál a pokračoval. „Druhý to samé. Nadvakrát se balon odrazí k jedinému volnému hráči hostů, který jej píchne do branky. Tím ale nikterak nesnižuji kvalitu Havlíčkova Brodu, má výborné hráče.“

Fotbalisté Žďáru sice dokázali rychle snížit na 1:2, ale více už toho ve zbylé půlhodině nedokázali. „Po aktivním začátku se hosté zatáhli ještě před tím vyloučením. Poté to ovšem zavřeli úplně. Ale i tak tam ty šance pro nás byli. Jenže když nejsme schopní pořádně vystřelit, procpat míč do branky pomalu na brankové čáře, tak je to těžké,“ připomněl.

A jak z toho ven? „Je to samozřejmě i o tom, že nám schází trocha štěstí. Musíme tomu ale jít více naproti. Je potřeba, abychom více zakončovali. Situace vodíme až do kuchyně, často je úplně zbytečně přehráváme,“ mrzelo jej.

Po výborném úvodu tak jakoby se opakoval scénář z loňského podzimu. Také před rokem se Žďár trápil v koncovce a nedokázal bodovat. „Podobné to je, ale dostali jsme se do situace, kdy nikdo moc nechce hrát. Zkraje sezony tomu tak nebylo. Jenže nyní přijede Humpolec s úplným zandourem. Tasovice doma hrají na brejky, Brod také především bránil,“ vyjmenoval.

V dalším kole navíc nečeká FC Žďas nic jednoduchého. K okresnímu derby zavítají na stadion vedoucí Velké Bíteše. „Bohužel jsme pořád hodně rozbití. Po neděli má Tomáš Trojánek zlomeninu nártu, Sodomka půjde na vyšetření s kolenem. Bíteš letos vypadá hodně dobře, bude to těžké. Nemáme tam ale co ztratit, budeme se rvát o co nejlepší výsledek,“ dodal Nedvěd.