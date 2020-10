Derby nemívá favorita. Stará fotbalová pravda se potvrdila také v desátém kole této sezony moravskoslezské divize D. Fotbalisté Velké Bíteše, lídr tabulky, totiž v domácím prostředí jen remizovali se Žďárem 1:1.

V nedělním divizním derby mezi fotbalisty Velké Bíteše (ve žlutých dresech) a Žďáru nad Sázavou (v černém) se zrodil nerozhodný výsledek. | Foto: Zdeněk Smejkal

Vedoucí celek soutěže přitom hrál dvě třetiny zápasu v početní výhodě. „Je to pro nás určitě zklamání. Pokud bychom se proti týmu, hrajícímu v deseti, do ničeho nedostali, dalo by se to třeba brát. Jenže my jsme ty šance měli, proto je remíza málo,“ neskrýval trenér Velké Bíteše Marek Zúbek.